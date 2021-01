Kolejna awaria. Duży bank informuje o utrudnieniach

Przedstawiciele mBanku poinformowali o przywróceniu możliwości logowania do aplikacji mobilnej biura maklerskiego oraz dostępu do eMaklera w serwisie transakcyjnym. Nadal nie działa mInwestor.

"Można już logować się do aplikacji mobilnej Biura maklerskiego i składać zlecenia. Niestety nie działają eMakler oraz mInwestor w wersji na komputer" – poinformowali przedstawiciele mBanku we wpisie na Twitterze. "Pracujemy nad przywróceniem wszystkich rozwiązań" – dodali.

Kolejna awaria

To kolejna awaria w ostatnich dniach. mBank informował bowiem o problemach w dostępie do usług maklerskich również w ostatni piątek. Awaria trwała ponad dwie godziny. Nie były to pierwsze w ostatnich tygodniach utrudnienia dla klientów biura maklerskiego, o których poinformował mBank. Pod koniec grudnia występowały problemy z logowaniem do aplikacji mobilnej oraz platformy mInwestor.