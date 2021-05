Premier Morawiecki ujawnił swój majątek

Liczne nieruchomości

Morawiecki jest właścicielem domu o powierzchni około 150 m kw. o wartości około 1,9 mln zł. Dom - jak czytamy w oświadczeniu - jest "położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi". Premier jest też właścicielem mieszkania o powierzchni 72,4 m kw. o wartości 1,1 mln zł.

Dodatkowo Mateusz Morawiecki wykazał, że jest właścicielem domu o powierzchni 100 m kw. Przybliżona łączna wartość domu, zabudowania i działki, to około 3-3,5 mln zł. Szef rządu jest właścicielem połowy segmentu szeregowego o powierzchni 180 m kw., którego przybliżona wartość to około 600 tys. zł. Premier ma też działkę rolną o powierzchni 2 ha o wartości około 200 tys. zł.

Jeśli chodzi o mienie ruchome, Morawiecki wpisał do oświadczenia meble i zabudowę o łącznej wartości około 330 tys. zł oraz sprzęt techniczny warty około 20 tys. zł.

Premier ma również uprawnienie do 3857 akcji Santandera o wartości do 350 tys. zł. "Nie osiągam dochodu z tego tytułu. Nie mam wiedzy, czy te uprawnienia mogą się zmaterializować" - poinformował Morawiecki w oświadczeniu. Szef rządu wykazał także, że pożyczył swojej siostrze około 300 tys. zł.

Majątek żony premiera

Mateusz i Iwona Morawieccy w grudniu 2013 roku zawarli umowę o podziale majątku. Od tego czasu premier nie musi wykazywać w oświadczeniach majątkowych nieruchomości, które należą do jego żony. Serwis ujawnił, jakie nieruchomości ma Iwona Morawiecka .

Ujawnienie majątku rodzin polityków

Wcześniej "Gazeta Wyborcza" napisała, że premier Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od Kościoła we Wrocławiu. Działka ta miała na przestrzeni lat wielokrotnie zwiększyć swoją wartość. Według publikacji Morawiecki nie musiał wpisywać działki do oświadczenia majątkowego, ponieważ dokonał częściowej rozdzielności majątkowej z żoną, Iwoną Morawiecką.

- My jesteśmy gotowi w bardzo krótkim czasie uchwalić ustawę, na podstawie której będzie trzeba ujawniać majątki także małżonek, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz dorosłych dzieci - mówił prezes PiS w Słupsku.

- Trzeba będzie także ujawnić źródła, które doprowadziły do tego, że się posiada i ma na własność jakieś drogie przedmioty, na przykład nieruchomości, bo to też jest bardzo ważne - wskazywał Jarosław Kaczyński.

Pod koniec sierpnia 2019 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt, który zobowiązywał małżonków i dzieci polityków - między innymi premiera, ministrów i posłów - do ujawnienia oświadczeń majątkowych.

Sejm uchwalił ustawę we wrześniu, a Senat nie wniósł poprawek, ustawa trafiła na biurko prezydenta. Andrzej Duda zdecydował o przesłaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską, który do dzisiaj nie orzekł w tej sprawie.