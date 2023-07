Ile premier Morawiecki może zarobić na obligacjach? Jest odpowiedź szefa rządu

Premier Mateusz Morawiecki posiada obligacje skarbowe o wartości ponad 4,4 miliona złotych. Tak wynika z ostatniego dostępnego oświadczenia majątkowego szefa rządu. "Tylko w tym roku mogą one przynieść szefowi rządu około 462 tysiące złotych zysku" - napisał "Fakt". Premier Morawiecki odniósł się do tych informacji w mediach społecznościowych.

W opublikowanym w 2023 roku oświadczeniu majątkowym premier Mateusz Morawiecki wykazał, że posiada obligacje skarbowe o wartości ponad 4,4 mln zł. W oświadczeniu majątkowym opublikowanym przed rokiem było to ponad 4,6 mln zł. Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że premier odsprzedał część obligacji.

Szef rządu w czerwcu 2022 roku na jednym z kanałów youtubowym wskazał, że kupił dwa różne typy obligacji. Wyjaśniał, że pierwsze to były 3-letnie obligacje oszczędnościowe oparte o WIBOR, drugie to były 4-letnie obligacje oparte o regułę, że w pierwszym roku jest oprocentowanie sztywne 1,3 proc., a potem jest oparte o wskaźnik inflacji podawany za poprzedni okres. - W równych kwotach podzieliłem to po 2,3 miliona - tłumaczył premier Morawiecki.