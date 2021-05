Rzecznik rządu: premier Morawiecki i jego żona nie mają żadnych kont, środków i aktywów poza Polską

Premier Mateusz Morawiecki i jego żona nie posiadają kont, ani żadnych środków, ani innych aktywów poza granicami Polski - przekazał rzecznik rządu Piotr Mueller. Była to odpowiedź na pytanie, które zadał poseł Lewicy Maciej Gdula.

"Dziękuje Panu za informacje. Byłoby wspaniale gdyby mogli to też potwierdzić we wspólnym oświadczeniu majątkowym" - skomentował Maciej Gdula.

Majątek Morawieckich

Rzecznik rządu nie odpowiedział na pytanie posła o ustawę o majątkach rodzin polityków. W maju 2019 roku po "Gazeta Wyborcza" napisała, że premier Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od Kościoła we Wrocławiu. Działka ta miała na przestrzeni lat wielokrotnie zwiększyć swoją wartość. Według publikacji Morawiecki nie musiał wpisywać działki do oświadczenia majątkowego, ponieważ dokonał częściowej rozdzielności majątkowej z żoną, Iwoną Morawiecką.

Wybuchła wtedy dyskusja o majątkach najbliższych rodzin polityków . Pod koniec sierpnia 2019 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt, który zobowiązywał małżonków i dzieci polityków - między innymi premiera, ministrów i posłów - do ujawnienia oświadczeń majątkowych.

Sejm uchwalił ustawę we wrześniu, a Senat nie wniósł poprawek, ustawa trafiła na biurko prezydenta. Andrzej Duda zdecydował o przesłaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską, który do dzisiaj nie orzekł w tej sprawie.