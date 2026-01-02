Logo TVN24
Pieniądze

Polska noblistka na banknocie euro? Kontrowersje wokół nazwiska

portfel euro shutterstock_2066875919
Bułgaria wchodzi do strefy euro
Źródło: Reuters
Po ponad 20 latach od wprowadzenia euro Europejski Bank Centralny szykuje największą zmianę w wyglądzie banknotów. Jednym z rozważanych pomysłów jest umieszczenie na banknocie 20 euro wizerunku Marii Skłodowskiej-Curie. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca 2026 roku.

Od momentu wprowadzenia euro do obiegu w 2002 r. na banknotach drukowany jest ten sam architektoniczny motyw - przedstawione są na nich bramy, okna i mosty w stylach architektonicznych z siedmiu europejskich epok. Na będącym teraz w obiegu nominale 20 euro widnieje okno w stylu gotyckim.

Maria Skłodowska-Curie bohaterką nominału

Wkrótce na banknocie o tym samym nominale może się znaleźć wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. W 2021 r. prezeska Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde zapowiedziała bowiem, że po 20 latach od wprowadzenia euro nadszedł czas na odświeżenie szaty graficznej europejskich banknotów.

Proces wprowadzania do obiegu banknotów o nowym wyglądzie mocno się jednak opóźnia. Nowy projekt miał zostać wybrany do 2024 r., tymczasem po trzech latach od zapowiedzi EBC ogłosił jedynie potencjalne motywy, jakie mogą znaleźć się na nowej serii banknotów. Będzie to albo motyw przyrodniczy z ptakami i rzekami, albo kulturalny z postaciami znaczącymi dla europejskiego dziedzictwa; w ramach tego drugiego wytypowano właśnie Polkę jako bohaterkę.

shutterstock_1074111848
Lew odchodzi po ponad 100 latach. Społeczeństwo podzielone
Spaghetti al pomodoro
Waszyngton zmienia zdanie w sprawie makaronu
Ze świata
Radosław Sikorski
"Wszystkie pensje zostaną przewalutowane na euro". Wicepremier zabrał głos
Z kraju

Proces tworzenia grafik rozpoczęty

W konkursie na wzory nowych banknotów euro mogli wziąć udział graficy z całej UE. Wytypowani w 2025 r. artyści mają teraz czas do końca marca 2026 r. na przedstawienie swoich pomysłów.

Zgodnie z informacjami na stronie EBC projekty, które przejdą do kolejnego etapu, zostaną poddane w czerwcu konsultacjom społecznym, a Rada Prezesów (zarząd EBC wraz z prezesami banków centralnych państw strefy euro) wybierze ostateczny projekt banknotów euro do końca roku.

"Po dokonaniu ostatecznego wyboru Rada Prezesów podejmie decyzję o terminie rozpoczęcia produkcji i emisji nowych banknotów euro. Nie wyznaczono jeszcze daty, kiedy wejdą one do obiegu. Minie więc kilka lat, zanim nowe banknoty trafią do portfeli Europejczyków" - poinformował EBC.

Niepoprawna pisownia nazwiska polskiej noblistki

Propozycja umieszczenia słynnej Polki na nominale wywołała nieporozumienie. W swoim komunikacie EBC pisze bowiem: "Marie Curie (z domu Skłodowska)". Zredukowana wersja nazwiska zwróciła w zeszłym roku uwagę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w apelu wystosowanym do EBC wezwało do uwzględnienia polskiego zapisu imienia i nazwiska noblistki na banknocie.

EBC, pytany przez PAP o tę sprawę, odpowiedział, że decyzja o tym, czy w ogóle Skłodowska-Curie znajdzie się na banknocie, zapadnie do końca 2026 r. Służby prasowe Banku dodały, że jeśli miałaby ona znaleźć się na banknocie, to decyzja o zapisie imienia i nazwiska noblistki zapadłaby po szeroko zakrojonej i kompleksowej dyskusji.

sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Przyjmują euro. "Bez podwyżek"
Ze świata
euro shutterstock_2643708459
Nie chcą euro. Zmieniają walutę w cieniu kryzysu
Ze świata
Antyrządowy protest w stolicy Bułgarii, Sofii
Dziesiątki tysięcy protestujących w stolicy kraju. "Precz z mafią"
TVN24

Bułgaria w strefie euro

Wraz z nowym rokiem do strefy euro jako 21. kraj członkowski dołączyła Bułgaria. Przez pierwszy miesiąc Bułgarzy będą mogli nadal płacić lewami, ale od lutego jedyną oficjalną walutą stanie się euro. Posiadacze narodowej bułgarskiej waluty muszę więc wymienić bezpowrotnie lewy na nową walutę.

Do obiegu w Bułgarii trafiły banknoty, które mają taki sam wygląd we wszystkich krajach należących do strefy euro. Inaczej sprawa wygląda w przypadku monet - jedna ich strona wygląda wszędzie tak samo, a druga ma charakter narodowy. I tak na przykład na bułgarskich eurocentach znalazł się wizerunek Jeźdźca z Madary, średniowieczny relief namalowany na skale, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

pc

Autorka/Autor: skib

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Strefa euroEuropejski bank centralnyMaria Skłodowska-Curie
