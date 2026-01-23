Zmiany w popularnej uldze. Zresetowano licznik

"Po to wpłacałam składki, żeby mieć emeryturę" Źródło: TVN24

ZUS wyjaśnił, że płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy.

Mały ZUS plus - reset licznika

Od 1 stycznia 2026 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi mały ZUS plus według nowych zasad, które określają, jak należy liczyć okresy ulgi.

ZUS wyjaśnił, że nowe przepisy zresetowały licznik małego ZUS plus. To znaczy, że dla każdego przedsiębiorcy, który spełnia warunki do ulgi - 1 stycznia 2026 r. otworzył się jej nowy 36-miesięczny okres.

Dotyczy to płatników, którzy:

nigdy nie korzystali z tej ulgi,

wyczerpali jej okres przed 2026 r. (np. zakończyła się w maju 2025 r.);

teraz opłacają mały ZUS plus.

Na przykład - jak podał ZUS - płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy. Oczywiście musi spełniać pozostałe ustawowe warunki, w których nie ma zmian.

Przedsiębiorca może opłacać obniżone składki przez 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności. Wlicza się każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca korzystał z ulgi lub prowadził działalność przez co najmniej jeden dzień.

Zmiany w mały ZUS plus

Jak wskazuje ZUS, pierwszy okres 60-miesięcznego prowadzenia działalności gospodarczej zacznie się od tego miesiąca, w którym po grudniu 2025 r. przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą z ulgą mały ZUS plus. Kolejny okres zacznie się od pierwszego miesiąca, w którym zacznie prowadzić lub będzie kontynuować działalność po upływie poprzedniego 60-miesięcznego okresu.

ZUS tłumaczy, że przedsiębiorca, który w grudniu nie korzystał z małego ZUS plus i chce od tego roku opłacać ulgowe składki, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do końca stycznia 2026 r. Do tego dnia musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem i zgłosić z kodem małego ZUS plus, który rozpoczyna się od 0590 albo 0592.

Przedsiębiorca, który korzystał z ulgi do końca 2025 r. i nadal spełnia jej warunki, nie robi nowego zgłoszenia. Z uwagi na szczególną okoliczność związaną ze zmianą przepisów, płatnicy, którzy złożyli w styczniu 2026 r. dokumenty z kodem 05 10/05 12, mogą dokonać korekty do końca miesiąca.

Nieprzekraczalny termin

Wielu przedsiębiorców wystąpiło do ZUS z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. Zakład przypomina, że ich również obowiązuje standardowy termin na zgłoszenie do ulgi - jeśli spóźnią się z dokumentami do końca stycznia, stracą prawo do ulgi w całym 2026 roku. Każdy, kto korzysta w styczniu z małego ZUS plus, musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej informacje o rocznym przychodzie i dochodzie. Przedsiębiorcy mają na to czas do 20 lutego.

Mały ZUS plus pozwala płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, liczone od dochodu za ubiegły rok. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Kwota składek zależy od dochodu, a podstawa ich wymiaru musi mieścić się między 30 proc. minimalnego wynagrodzenia a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 r. podstawa ta wynosi od 1441,80 zł do 5652 zł. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy opłacać w pełnej wysokości.

