Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
Partner serwisu:LOGO kolor biale na granatowym

Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za tankowanie?

|
benzyna paliwa stacja shutterstock_2787712113
Marcin Kierwiński o obniżce cen paliw: już dziś te ceny w sposób znaczący spadły
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: pictureguy-303/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Minister energii Miłosz Motyka wskazał nowe limity cen na stacjach paliw. Według najnowszego obwieszczenia we wtorek zapłacimy za benzynę więcej, a za olej napędowy mniej niż w poniedziałek.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii we wtorek, 6 października 2026 roku, wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie:

  • Pb95 - 6,79 za litr,
  • Pb98 - 7,66 zł za litr,
  • ON - 7,82 zł za litr.

W weekend ponownie zaczął obowiązywać program Ceny Paliwa Niżej (CPN), wprowadzający między innymi czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy. Ma on działać do końca tego roku.

Od soboty do poniedziałku maksymalne ceny paliw wynosiły: Pb95 - 6,73 zł za litr, Pb98 - 7,59 zł za litr, ON - 7,88 zł za litr.

Zapowiedź niższych cen

Eksperci spodziewali się obniżek na stacjach, jednak znacznie większych. - Minister Motyka w poniedziałek najprawdopodobniej ogłosi duże obniżki w zakresie oleju napędowego - stwierdził w niedzielę na antenie TVN24 Dawid Czopek, ekspert rynku paliwowego i zarządzający Funduszem Polaris FIZ.

- Powinno być nawet o trzydzieści groszy taniej (za litr oleju napędowego - red.) - powiedział. Wyjaśnił, że Orlen obniżył w sobotę hurtowe ceny za to paliwo. W sobotę stawka za metr sześcienny tego paliwa wyniosła w Orlenie 6 943 zł. W piątek była na poziomie 7 280 zł.

Powrót programu obniżki cen paliw

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy wprowadzającej tzw. windfall tax dla koncernów paliwowych. Regulacja wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych i ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN, obejmującego między innymi obniżki podatków pośrednich na paliwa. Jednocześnie prezydent zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia ministra finansów i gospodarki obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje do 31 grudnia.

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Druga została uruchomiona na okres od 17 do 31 sierpnia.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
PaliwoStacje paliwCeny paliwsprzedaż paliw
Zobacz także:
cyberbezpieczeństwo alert technologia shutterstock_2602293623_1
Największy wyciek w historii rejestru. Trwa dochodzenie
Ze świata
Władimir Putin
Kulisy rozmów USA i Rosji. Putin miał złożyć nieoczekiwaną propozycję
Ze świata
Sanae Takaichi
Radykalna obniżka podatku. Rząd ogłosił nowy plan
Ze świata
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Euro w dół. Najniższy wynik od 17 miesięcy
Pieniądze
google shutterstock_2773878519
"Big techy nie mogą stawiać się ponad prawem". Google pod lupą UOKiK
Tech
Konkret24. Kradzież tożsamości, wyciek danych, hejt... Czego się boimy w internecie
Ukradli dane 13 milionów Polaków. Przyznali się do winy
Z kraju
randka aplikacja randkowa shutterstock_2669553743
Rusza rządowa platforma randkowa. Tak władze chcą walczyć z kryzysem
Ze świata
Z domu znikały pieniądze, zatrzymano kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Co zrobi RPP w tym tygodniu
Pieniądze
Sam Altman
Szef OpenAI: świat powinien zaakceptować część ryzyka związanego z AI
Tech
Ropa zyskuje - Rosja rozważa przedłużenie mniejszych dostaw
Ważna decyzja grupy OPEC+. Co dalej z wydobyciem ropy
Ze świata
Donald Trump
Trump powołał nową grupę zadaniową. "Lepiej szybko przejąć nad tym kontrolę"
Ze świata
Autostrada A4
Coraz więcej aut na polskich drogach. Widać zmianę trendu
Moto
shutterstock_2142033739
Cyberatak w sektorze zdrowia. Mogły wyciec dane milionów pacjentów
Z kraju
Serwerownia AI
Mieszkańcy mówią "nie" centrom danych. Globalny problem
Tech
Protest w Madrycie w Hiszpanii
Fala protestów w całym kraju. Hiszpanie chcą strajku generalnego
Nieruchomości
Arabia Saudyjska wznowiła pracę rurociągu Wschód–Zachód (zdjęcie satelitarne)
Szok i kryzys. "Zastąpienie tej ropy to wyzwanie"
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
ulica droga samochody shutterstock_1164370045
Kolejne dobre wiadomości dla kierowców. "Nawet o trzydzieści groszy taniej"
Pieniądze
Hawana, Kuba
Brak prądu sparaliżował dostawy wody. Problem dotyka miliony osób
Ze świata
Lotto
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
komputer cyberatak
Wyciekły dane z popularnego serwisu turystycznego
Z kraju
FLAGI KANADA USA shutterstock_2824959545
Rezygnują z amerykańskich produktów. "Bojkot zmienił się w przyzwyczajenie"
Ze świata
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Czy nadchodzi zwrot na rynku ropy? Wystarczy jeden ruch
Rynki
Radosław Sikorski, Marcin Kierwiński
Polityczna burza trwa. "To się nie składa intelektualnie"
Pieniądze
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Inwestowanie bez podatku Belki. Tak mają działać konta OKI
Pieniądze
buenos aires argentyna shutterstock_2549145183
Argentyna liczy na miliardy do budżetu. Sięga po nietypowe rozwiązanie
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Europa płaci wysoką cenę za zależność od ropy. Ekspertka alarmuje
Pieniądze
Donald Trump
Nagły zwrot Trumpa. "To nigdy nie było na stole"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kolejny milioner w Polsce. Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
onlyfans shutterstock_2069005310
"Kobieta staje się czymś w rodzaju mięsa"
Monika Winiarska
tankowanie benzyna stacja paliwo
Weekend na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica