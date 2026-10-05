Pieniądze Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za tankowanie? Oprac. Wiktor Knowski |

Marcin Kierwiński o obniżce cen paliw: już dziś te ceny w sposób znaczący spadły Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: pictureguy-303/Shutterstock

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Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii we wtorek, 6 października 2026 roku, wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie:

Pb95 - 6,79 za litr,

Pb98 - 7,66 zł za litr,

ON - 7,82 zł za litr.

W weekend ponownie zaczął obowiązywać program Ceny Paliwa Niżej (CPN), wprowadzający między innymi czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy. Ma on działać do końca tego roku.

Od soboty do poniedziałku maksymalne ceny paliw wynosiły: Pb95 - 6,73 zł za litr, Pb98 - 7,59 zł za litr, ON - 7,88 zł za litr.

Zapowiedź niższych cen

Eksperci spodziewali się obniżek na stacjach, jednak znacznie większych. - Minister Motyka w poniedziałek najprawdopodobniej ogłosi duże obniżki w zakresie oleju napędowego - stwierdził w niedzielę na antenie TVN24 Dawid Czopek, ekspert rynku paliwowego i zarządzający Funduszem Polaris FIZ.

- Powinno być nawet o trzydzieści groszy taniej (za litr oleju napędowego - red.) - powiedział. Wyjaśnił, że Orlen obniżył w sobotę hurtowe ceny za to paliwo. W sobotę stawka za metr sześcienny tego paliwa wyniosła w Orlenie 6 943 zł. W piątek była na poziomie 7 280 zł.

Powrót programu obniżki cen paliw

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy wprowadzającej tzw. windfall tax dla koncernów paliwowych. Regulacja wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych i ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN, obejmującego między innymi obniżki podatków pośrednich na paliwa. Jednocześnie prezydent zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia ministra finansów i gospodarki obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje do 31 grudnia.

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Druga została uruchomiona na okres od 17 do 31 sierpnia.