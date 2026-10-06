Pieniądze Ceny paliw w środę. Nowe stawki Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Marcin Kierwiński o obniżce cen paliw: już dziś te ceny w sposób znaczący spadły Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Desintegrator/Shutterstock

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Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w środę, 7 października 2026 roku, wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie:

Pb95 - 6,86 za litr;

Pb98 - 7,74 zł za litr;

ON - 7,80 zł za litr.

W weekend ponownie zaczął obowiązywać program "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), wprowadzający między innymi czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy. Ma on działać do końca tego roku.

Zmiany na rynku paliw

We wtorek maksymalne ceny paliw wynoszą: Pb95 - 6,79 zł za litr, Pb98 - 7,66 zł za litr, ON - 7,82 zł za litr.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Obniżki są związane z przywróceniem programu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej". W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jednocześnie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Tego samego dnia ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych i ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN, obejmującego m.in. obniżki podatków pośrednich na paliwa.

Poprzednie edycje CPN

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Druga została uruchomiona na okres od 17 do 31 sierpnia.

W ramach pierwszej edycji programu obniżono VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa - z 23 do 8 proc. Zmniejszono również akcyzę: o 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego. Dodatkowym elementem programu był mechanizm maksymalnych cen na stacjach paliw.

Ministerstwo Finansów informowało, że koszt pierwszej edycji programu wyniósł około 4,7 mld zł. Ponowne wprowadzenie obniżonego VAT na paliwa w drugiej połowie sierpnia kosztowało budżet państwa około 495 mln zł.