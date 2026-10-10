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Ile kosztuje paliwo? Takie są ceny w ten weekend

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Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Co się składa na cenę paliwa?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
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W sobotę, 10 października, zaczęły obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z opublikowanym w piątek obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki benzyna i olej napędowy są droższe niż poprzedniego dnia. Ceny utrzymają się do końca poniedziałku.

Jak wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w dniach od 10 do 12 października są zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna na poziomie:

  • Pb95 - 6,97 zł za litr;
  • Pb98 - 7,85 zł za litr;
  • ON - 8,06 zł za litr.

Tydzień temu ponownie zaczął obowiązywać program Ceny Paliwa Niżej (CPN), wprowadzający między innymi czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy. Ma on działać do końca tego roku. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Podwyżki na stacjach

"W nadchodzącym tygodniu między 12 a 18 października 2026 r. kierowcy spotkają się zapewne z następującymi średnimi cenami na stacjach:

  • benzyna Pb98 będzie kosztować od 7,79 do 7,92 zł/l,
  • popularna Pb95 (E10) od 6,89 do 7,02 zł/l,
  • za olej napędowy (ON) zapłacimy od 7,93 do 8,06 zł/l,
  • natomiast autogaz (LPG) utrzyma się na poziomie 3,26-3,34 zł/l" - oszacowali analitycy e-petrol.pl.

Eksperci Refleksu wyliczyli natomiast, że w przyszłym tygodniu:

  • za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić średnio 6,99 zł (20 gr więcej niż obecnie),
  • benzyny 98 - 7,89 zł (20 gr więcej),
  • diesel ma kosztować 8,05 zł za litr (35 gr więcej),
  • autogaz - 3,39 zł za litr, czyli 8 gr więcej.

Ceny maksymalne wszystkich tych paliw będą więc wyższe niż w piątek. Obecnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 - 7,77 zł, a oleju napędowego - 7,82 zł. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Zmiany na rynku paliw

W piątek maksymalne ceny paliw wynosiły: Pb95 - 6,90 zł za litr, Pb98 - 7,77 zł za litr, a ON - 7,82 zł za litr.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Druga została uruchomiona na okres od 17 do 31 sierpnia.

W ramach pierwszej edycji programu obniżono VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa - z 23 do 8 proc. Zmniejszono również akcyzę: o 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego. Dodatkowym elementem programu był mechanizm maksymalnych cen na stacjach paliw.

Ministerstwo Finansów informowało, że koszt pierwszej edycji programu wyniósł około 4,7 mld zł. Ponowne wprowadzenie obniżonego VAT na paliwa w drugiej połowie sierpnia kosztowało budżet państwa około 495 mln zł.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ceny paliwtankowanie
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