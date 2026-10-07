Tyle zapłacimy za tankowanie w czwartek. Nowe ceny paliw
Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w czwartek, 8 października 2026 roku, wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie:
- Pb95 - 6,83 za litr;
- Pb98 - 7,71 zł za litr;
- ON - 7,74 zł za litr.
W miniony weekend ponownie zaczął obowiązywać program "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), wprowadzający między innymi czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy. Ma on działać do końca tego roku.
Zmiany na rynku paliw
W środę maksymalne ceny paliw wynoszą: Pb95 - 6,86 zł za litr, Pb98 - 7,74 zł za litr, ON - 7,80 zł za litr.
Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.
Obniżki są związane z przywróceniem programu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej". W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jednocześnie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
Tego samego dnia ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych i ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN, obejmującego m.in. obniżki podatków pośrednich na paliwa.