Pieniądze Tyle zapłacimy za tankowanie w czwartek. Nowe ceny paliw Oprac. Paulina Karpińska |

Marcin Kierwiński o obniżce cen paliw: już dziś te ceny w sposób znaczący spadły Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w czwartek, 8 października 2026 roku, wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie:

Pb95 - 6,83 za litr;

Pb98 - 7,71 zł za litr;

ON - 7,74 zł za litr.

W miniony weekend ponownie zaczął obowiązywać program "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), wprowadzający między innymi czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy. Ma on działać do końca tego roku.

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Zmiany na rynku paliw

W środę maksymalne ceny paliw wynoszą: Pb95 - 6,86 zł za litr, Pb98 - 7,74 zł za litr, ON - 7,80 zł za litr.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Obniżki są związane z przywróceniem programu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej". W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jednocześnie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Tego samego dnia ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych i ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN, obejmującego m.in. obniżki podatków pośrednich na paliwa.