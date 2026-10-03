Pieniądze Ceny paliw w weekend. Ile zapłacą dzisiaj kierowcy? Oprac. Wiktor Knowski |

Tańsze ceny paliwy. Tyle zapłacimy w weekend Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii od 3 do 5 października 2026 roku wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie:

Pb95 - 6,73 za litr,

Pb98 - 7,59 zł za litr,

ON - 7,88 zł za litr.

- Myślę, że klienci będą zadowoleni, (...) już mam takich, którzy mówią, że na pewno przyjadą, bo mają różne wyjazdy rano, więc już się zaopatrzą w tańsze paliwo - powiedziała po północy w rozmowie z TVN24 kobieta pracująca na stacji w Bolesławcu, w województwie dolnośląskim. Jak dodała, ceny paliwa są o około "złotówkę tańsze".

Powrót programu Ceny Paliwa Niżej

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy wprowadzającej tzw. windfall tax dla koncernów paliwowych. Regulacja wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych i ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN, obejmującego między innymi obniżki podatków pośrednich na paliwa.

Jednocześnie prezydent zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia ministra finansów i gospodarki obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje do 31 grudnia.

Poprzednie edycje CPN

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Druga została uruchomiona na okres od 17 do 31 sierpnia.

W ramach pierwszej edycji obniżono VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa - z 23 do 8 proc. Zmniejszono również akcyzę: o 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Dodatkowym elementem programu był mechanizm maksymalnych cen na stacjach paliw.

Ministerstwo Finansów informowało, że koszt pierwszej edycji programu wyniósł około 4,7 mld zł. Ponowne wprowadzenie obniżonego VAT na paliwa w drugiej połowie sierpnia kosztowało budżet państwa około 495 mln zł.