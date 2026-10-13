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Tyle wyniosą ceny paliw w środę. Nowe stawki

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Urszula Cieślak o sytuacji na rynku paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock
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We wtorek, 13 października, opublikowane zostało nowe obwieszczenie ministra energii dotyczące cen maksymalnych paliw. Zgodnie z nim w środę na stacjach benzyna będzie droższa, a olej napędowy tańszy niż dzień wcześniej.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w środę, 14 października 2026 roku, wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie:

  • Pb95 - 7,11 za litr;
  • Pb98 -8,01 zł za litr;
  • ON - 7,98 zł za litr.

Od 3 października ponownie obowiązuje program "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), który przewiduje m.in. czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa. Program ma działać do końca 2026 roku. Za niestosowanie się do maksymalnych cen grozi kara w wysokości do 1 mln zł.

Sytuacja na rynku paliw

We wtorek maksymalne ceny na rynku paliw wynoszą: Pb95 - 7,06 zł za litr, Pb98 - 7,95 zł za litr, ON - 8,02 zł za litr.

Dla porównania - pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Druga została uruchomiona na okres od 17 do 31 sierpnia.

Program CPN w Polsce

W ramach pierwszej edycji programu obniżono VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa - z 23 do 8 proc. Zmniejszono również akcyzę: o 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego. Dodatkowym elementem programu był mechanizm maksymalnych cen na stacjach paliw.

Ministerstwo Finansów informowało, że koszt pierwszej edycji programu wyniósł około 4,7 mld zł. Ponowne wprowadzenie obniżonego VAT na paliwa w drugiej połowie sierpnia kosztowało budżet państwa około 495 mln zł.

Źródło: tvn24.pl
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Ceny paliwtankowanie
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