Samochody Szydło, mieszkania Adamowicz oraz motor Sikorskiego. Są oświadczenia majątkowe europosłów

Na stronach Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe polskich posłów do Parlamentu Europejskiego za 2020 rok. Wśród nich znajdziemy informacje między innymi o nieruchomościach Radosława Sikorskiego, samochodach Beaty Szydło oraz dochodach Ryszarda Czarneckiego z tytułu zasiadania w zarządzie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Europosłowie wskazali także, jakie oszczędności zgromadzili.

Jak czytamy na stronach Sejmu, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego są zobowiązani do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym.

Magdalena Adamowicz

Z oświadczenia majątkowego Magdaleny Adamowicz wynika, że w minionym roku jako poseł do Parlamentu Europejskiego otrzymała ona wynagrodzenie w wysokości ok. 107,5 tys. euro. Natomiast jako pracownik Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zarobiła odpowiednio 18,8 tys. zł i ok. 12,3 tys. zł. Uzyskała też 130 tys. zł z wynajmu mieszkań.

Europosłanka zasiada w radach nadzorczych spółki Transrem oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Z tego tytułu osiągnęła w ubiegłym roku dochód w wysokości 73,4 tys. zł.

Adamowicz zgromadziła także oszczędności w kilku walutach - 282,7 tys. złotych, ponad 111 tys. euro, prawie 3,7 tys. dolarów amerykańskich, blisko 2 tys. franków szwajcarskich oraz 44 funty brytyjskie. "Na subkoncie oszczędnościowym znajdują się środki niepełnoletnich córek" — poinformowała w załączniku do oświadczenia.

Europosłanka posiada również akcje 10 spółek m.in. PZU, KGHM, Budimeksu, PKO BP, Tauron oraz Asseco. W oświadczeniu zaznaczyła, że wszystkie udziały nabyła w drodze spadku. Z tytułu dywidend otrzymała w 2020 roku ponad 67 tys. zł. Jest także właścicielką papierów wartościowych na kwotę blisko 230 tys. zł. Ma też dwie polisy ubezpieczeniowe o wartości 46,4 tys. zł.

Sporą część jej majątku stanowią nieruchomości. Europosłanka jest właścicielką pięciu mieszkań. Pierwsze z nich - o powierzchni 150 metrów kwadratowych i wartości 909 tys. zł - wpisała w zasadniczej części oświadczenia majątkowego. Cztery pozostałe znalazły się w załączniku - europosłanka ma prawo własności do ich połowy. Podkreśliła, że nabyła je w drodze spadku. Lokale te mają od 52,1 m2 do 79 m2, a ich łączna wartość to ponad 1,8 mln zł. Oprócz tego, ma trzy działki o łącznej powierzchni ponad 1,74 ha. Ich wartość to w sumie 375 tys. zł.

Jeśli chodzi o mienie ruchome, eurodeputowana wpisała do oświadczenia samochód Mercedes GLK z 2013 roku warty ok. 57 tys. zł, a także biżuterię, zegarki, dzieła sztuki o wartości ok. 40 tys. zł. Adamowicz ma również trzy kredyty, które wzięła we frankach szwajcarskich - jeden na zakup mieszkania i dwa hipoteczne. Jak czytamy w oświadczeniu, do spłaty pozostało jej jeszcze ok. 915,7 tys. zł.

Robert Biedroń

Robert Biedroń podał w oświadczeniu majątkowym, że zgromadził oszczędności w wysokości ponad 10 tys. zł, a także ponad 120 tys. euro. Europoseł uzyskał dochód z Parlamentu Europejskiego w wysokości 107,5 tys. euro brutto.

Biedroń jest właścicielem mieszkania o powierzchni 40,80 m2 o wartości 210 tys. zł (prawo do lokalu jednej drugiej udziału) oraz mieszkania o powierzchni 40,84 m2 o wartości 330 tys. zł (prawo do lokalu trzy piąte udziału). Ponadto europoseł Lewicy poinformował, że jest właścicielem mieszkania o powierzchni 46,60 m2 o wartości 355 tys. zł (prawo do lokalu jedna druga udziału).

Wśród składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł, Biedroń wykazał samochód VW Tiguan z 2019 roku o wartości 120 tys. zł.

Joachim Brudziński

Joachim Brudziński zgromadził oszczędności ok. 569 zł oraz blisko 20,5 tys. euro. Z tytułu uposażenia posła do PE uzyskał dochód w wysokości prawie 84 tys. euro.

Europoseł PiS jest właścicielem domu o powierzchni 120 m2 o wartości ok. 230 tys. zł. Brudziński jest również właścicielem (małżeńska wspólność majątkowa) mieszkania o powierzchni 132,10 m2 o wartości ok. 280 tys. euro. Jak podał, do mieszkania przynależy udział w garażu podziemnym. Wiceprezes PiS ma także nieruchomość gruntową o powierzchni 4,360 m2 o wartości ok. 30 tys. zł.

Brudziński jest właścicielem samochodu Volvo XC90 z 2012 roku, o wartości 55 tys. zł. Europoseł ma także do spłaty 125 tys. euro pożyczki oraz odsetki w wysokości prawie 3 tys. euro.

Jerzy Buzek

Z oświadczenia majątkowego Jerzego Buzka wynika, że posiada oszczędności w wysokośći 10,2 tys. zł oraz 290 tys. euro. Jako europoseł otrzymał 83 tys. euro. Ponadto były premier wykazał "inne dochody" w łącznej kwocie 153 tys. zł.

Buzek jest właścicielem dwóch mieszkań o powierzchni 89 m2 i 29 m2, o wartości odpowiednio 1,5 mln zł oraz 650 tys. zł. Wśród składników o wartości powyżej 10 tys. zł wykazał samochód Laguna oraz zegarek Tag Heuer.

Ryszard Czarnecki

Ryszard Czarnecki zgromadził oszczędności w wysokości 418,2 tys. zł oraz prawie 15,4 tys. euro. Poseł do PE poinformował, że otrzymał uposażenie w kwocie ponad 107,5 tys. euro. Wśród dochodów wykazał także podatek unijny - ok. 23,6 tys. euro. Dodatkowo Czarnecki z tytułu pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej ds. międzynarodowych otrzymał 120 tys. zł brutto.

W oświadczeniu majątkowym widnieją także liczne nieruchomości. Europoseł jest właścicielem dwóch mieszkań o powierzchni 80 m2 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - współwłasność majątkowa małżeńska) i 126 m2 (współwłasność majątkowa małżeńska). Ich wartość to odpowiednio 800 tys. i 2,6 mln zł. Czarnecki jest też właścicielem mieszkania w Belgii, o powierzchni 120 m2 i wartości 210 tys. euro. Ponadto jest właścicielem domu letniskowego, nietrwale związanego z gruntem, o powierzchni 90 m2 i wartości 220 tys. zł.

Czarnecki wykazał, że jest właścicielem Land Rovera Velar z 2018 roku.

Ewa Kopacz

W oświadczeniu majątkowym Ewy Kopacz widnieje informacja o oszczędnościach w wysokości 316 tys. zł, 2,6 tys. dolarów amerykańskich oraz 4,2 tys. euro. Europosłanka wśród dochodów wykazała świadczenie emerytalne w wysokości blisko 61 tys. zł oraz dochód z tytułu wykonywania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego - ok. 107,6 tys. euro brutto.

Była premier jest właścicielką mieszkania o powierzchni 43,4 m2, o wartości ok. 400 tys. zł. Ma też samochód Alfa Romeo Giulietta z 2015 roku o wartości ok. 30 tys. zł.

Kopacz spłaca kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Jak czytamy w oświadczeniu majątkowym, do spłaty pozostało prawie 184 tys. zł. Ponadto europosłanka podała, że ma do spłaty ponad 94,5 tys. zł pożyczki oraz 57 tys. zł pożyczki na remont i wymianę ogrzewania.

Leszek Miller

Leszek Miller zgromadził oszczędności w wysokości 373 tys. zł, 54 tys. euro, 4,5 tys. dolarów amerykańskich. Były premier podał także, że ma w swoim portfelu 30 akcji Petrolinvest na kwotę 30 zł.

Europoseł jest współwłaścicielem domu typu bliźniak o powierzchni 320 m2, o wartości 2,8 mln zł. Jest również współwłaścicielem (dzierżawa wieczysta) działki rekreacyjnej niezabudowanej o powierzchni 1200 m2 o wartości 70 tys. zł.

Miller poinformował, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (praca twórcza, doradztwo, consulting). Z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości 18,7 tys. zł. Z kolei z tytułu wypełniania mandatu posła do PE otrzymał 55 tys. euro. Leszek Miller otrzymał także świadczenie emerytalne w kwocie 84 tys. zł.

Europoseł jest właścicielem trzech samochodów: Audi S8 z 2013 roku (leasing), Audi A3 z 2018 roku (leasing) oraz Peugeot 208 z 2015 roku.

Radosław Sikorski

Z oświadczenia majątkowego Radosława Sikorskiego wynika, że zgromadził oszczędności w wysokości ok. 40 tys. zł, ok. 5 tys. dolarów amerykańskich, ok. 62 tys. funtów brytyjskich oraz ok. 5 tys. euro. Sikorski podał, że posiada konto emerytalne w USA (TIAA CREF), na którym zgromadzono 160 tys. dolarów oraz konto emerytalne IRA - 53,5 tys. dolarów. Europoseł ma także plan emerytalny w Wielkiej Brytanii - ok. 90 tys. funtów. W swoim portfelu posiada również 16 411 akcji Silvair INC.

Sikorski jest właścicielem domu o powierzchni 800 m2, o wartości ok. 6 mln zł. Jest również właścicielem dwóch mieszkań: o powierzchni 170 m2, o wartości ok. 2,5 mln zł, a także o powierzchni 133 m2 i wartości ok. 5 mln zł.

Europoseł prowadzi działalność gospodarczą, z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości prawie 333,4 tys. zł. Jako poseł do PE uzyskał dochód w wysokości prawie 107,6 tys. euro brutto. Wśród dochodów Sikorski wykazał również m.in. czynsze za grunt i nieruchomości, zgłoszone w ramach PIT i działalności gospodarczej oraz honoraria za wykłady uniwersyteckie.

Radosław Sikorski jest właścicielem Range Rovera Sport z 2019 roku, motocykla MW-650 z 1978 roku oraz ciągnika John Deere z 2015 roku. Dodatkowo posiada warte ponad 10 tys. zł kruszce (ok. 500 gramów), monety, obrazy i portrety oraz kolekcję książek.

Beata Szydło

Beata Szydło poinformowała w oświadczeniu majątkowym, że zgromadziła oszczędności w wysokości prawie 79 tys. zł oraz ponad 119,2 tys. euro. Wiceprezes PiS z tytułu wykonywania mandatu posłanki do PE osiągnęła dochód w wysokości ok. 107,6 tys. euro.

Była premier jest właścicielką (współwłasność majątkowa małżeńska) domu o powierzchni 246 m2, o wartości 400 tys. zł. Szydło ma także użytki rolne o powierzchni 1,1189 ha, o wartości 300 tys. zł, na których znajdują się: budynek mieszkalny, garaż oraz budynek gospodarczy. Nieruchomość również stanowi współwłasność majątkową małżeńską.

Europosłanka jest właścicielką samochodów: Ssasyong Korando z 2011 roku o wartości 25 tys. zł oraz Audi Q3 z 2019 roku o wartości 130 tys. zł oraz Audi A6 z 2012 roku o wartości 45 tys. zł (współwłasność majatkowa małżeńska).

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP, TVN24 Biznes