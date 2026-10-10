Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
Sponsor serwisu:LOGO kolor biale na granatowym

Kotecki: Rada poradzi sobie bez prezesa NBP

|
Adam Glapiński
Konwiński o wniosku o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
To nie jest tak, że brak prezesa spowodowałby, że Narodowy Bank Polski należy zamknąć, bo przestaje działać - powiedział członek RPP Ludwik Kotecki. Zastrzegł jednak, że ewentualne odsunięcie Adama Glapińskiego mogłoby skomplikować zwoływanie posiedzeń Rady. Jak podkreślił, sytuacja związana z wnioskiem o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu jest bezprecedensowa.

W piątek sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie ws. wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Adam Glapiński
Adam Glapiński
Źródło zdjęcia: NBP

RPP może pracować bez prezesa

Ludwik Kotecki pytany, czy opinia Komisji utrudnia pracę Radzie Polityki Pieniężnej, odpowiedział: "Nie, nie utrudnia Radzie działalności, bo dopóki prezes, jako przewodniczący będzie mógł zwołać posiedzenie RPP i w nim uczestniczyć, to RPP jest w stanie pracować bez większych przeszkód"

Dodał, że w przypadku braku przewodniczącego istnieje system zastępstw i w czasie jego nieobecności posiedzeniu przewodniczy jeden z członków Rady.

Jak wskazał, wiceprezes NBP uczestniczy w obradach RPP wyłącznie z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.

- Zgodnie z ustawą i regulaminem Rady, w czasie nieobecności przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy jeden z członków Rady. Wiceprezes nie jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Po prostu wtedy obradowalibyśmy w dziewięć osób. Dziś na pełniącego rolę przewodniczącego w przypadku ewentualnego braku prezesa wyznaczono Ireneusza Dąbrowskiego - powiedział.

Decyzje mogą zapadać bez analiz

Członek RPP został także zapytany, kto dostarczałby Radzie dokumenty potrzebne do podejmowania decyzji, gdyby zabrakło prezesa i wiceprezesów, a zarząd NBP nie miał wymaganej liczby członków.

- Tak naprawdę my jako takich dokumentów nie potrzebujemy, aby podejmować uchwały. Oczywiście, analizy przygotowywane przez analityków NBP bardzo ułatwiają podejmowanie decyzji, ale przede wszystkim potrzebna jest wiedza i doświadczenie członków Rady - odpowiedział.

Jak dodał, członkowie RPP powinni być gotowi do podejmowania koniecznych uchwał niezależnie od tego, czy otrzymają dokumenty przygotowane przez zarząd banku centralnego.

- Jeśli chodzi o decyzje w sprawie stóp procentowych, to jest to trochę automatyczne. Jesteśmy jednym z trzech organów NBP, tym odpowiedzialnym za prowadzenie polityki pieniężnej. Kiedy jest podejmowana decyzja, publikowany jest komunikat i każdy zainteresowany wie, jaki jest poziom stóp NBP. Wiedzą to przede wszystkim odpowiedzialni za codzienną realizację polityki pieniężnej pracownicy NBP. Oczywiście nie chcę bagatelizować sytuacji, ale to nie jest tak, że brak prezesa spowodowałby, że NBP należy zamknąć, bo bank przestaje działać - powiedział.

Stopy procentowe w Polsce. RPP podjęła decyzję
Dowiedz się więcej:

Stopy procentowe w Polsce. RPP podjęła decyzję

Problemem może być zwoływanie posiedzeń

Zdaniem Koteckiego ewentualne trudności mogłyby dotyczyć przede wszystkim formalnego zwoływania posiedzeń RPP.

- Kiedyś była taka sytuacja, że nie było prezesa NBP - a to zdarzyło się po katastrofie w Smoleńsku - to posiedzenia RPP zwoływał I wiceprezes banku. Teraz nie ma I wiceprezesa, a w listopadzie upływa kadencja II wiceprezesa. Więc sytuacja się bardziej komplikuje. Jednak wciąż mamy funkcjonującego prezesa NBP. Wniosek Komisji o podjęcie przez Sejm uchwały o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego też nie ma precedensu w polskiej historii - powiedział Ludwik Kotecki.

- Czy rekomendacja Komisji oznacza, że wniosek o Trybunał Stanu musi być głosowany wkrótce, w jakim terminie to będzie? Czy ten wniosek może trafić na półkę i leżeć tam na przykład przez rok? Rzeczywistość w najbliższych tygodniach będzie rozwiewała te wątpliwości. Wielu rzeczy nie wiemy, ale na pewno sytuacja jest bez precedensu. Najważniejsze by jej ofiarą nie stała się polska waluta czy premia za ryzyko na rynku finansowym - dodał członek RPP.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Prezes NBP Adam GlapińskiRPP
Zobacz także:
Radosław Sikorski
"Skąd wezmą się nadwyżki na eksport?". Sikorski reaguje na decyzję Trumpa
Ze świata
BANGKOK TAJLANDIA, Kobiety w butach sportowych Adidas Swift Run W (model damski) na ulicy
Spór o paski. Adidas żąda odszkodowania
Handel
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
"Nasze dzieci funkcjonują w systemie, którego nie znamy"
Z kraju
flagi unia europejska shutterstock_2573208013
Irlandczycy chcą ciąć unijny budżet
Pieniądze
ai shutterstock_2413953973_1
"To krytyczny obowiązek". Biały Dom interweniuje w sprawie sztucznej inteligencji
Tech
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Ceny paliw na sobotę. Nowe stawki
Pieniądze
usa, ludzie, ulica
Czy rosyjska ropa uratuje amerykańskie wybory? Korespondencja z Waszyngtonu
Ze świata
shutterstock_2239909941
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot
Pieniądze
Władimir Putin, Donald Trump
Trump dogadał się z Putinem. Na rynek ma trafić rosyjski olej napędowy
Ze świata
Antonio Tajani informuje o próbach cyberataków na obiekty olimpijskie (zdjęcie informacyjne)
Haker użył prostego hasła. Tak włamał się do państwowego rejestru
Tech
Pekin, Chiny
Nowe zasady dla AI. Chiny zmieniają kurs
Tech
Donald Trump
Nowe sankcje administracji Trumpa. "Historia oceni ten moment"
Ze świata
Peter Magyar
Nowy podatek. Premier ujawnił, ile może trafić do budżetu
Pieniądze
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Oszustwo na mObywatela. Tak cyberprzestępcy wyłudzają dane z kart
Tech
Pekin, stolica Chin
Przełom w relacjach z Chinami. Bruksela liczy oszczędności
Ze świata
tankowanie benzyna stacja paliwo
Paliwa podrożeją w przyszłym tygodniu
Pieniądze
Europejskie flagi przed Komisją Europejską pod chmurnym niebieskim niebem
Europa zaostrza kurs w sprawie AI. "Ryzyko bardzo poważnych incydentów"
Tech
Huragan Isaias, Meksyk
"Najgorszy moment od 25 lat". Huragan uderzy w rafinerie
Ze świata
Mariusz Błaszczak
PiS kontra "małpki"
Z kraju
Jakub Józef Orliński i Kamila Kalińczak
Sztuczna inteligencja przejmuje zadania, a nie zawody. Wnioski z Human Forward Summit Pracuj.pl
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Putin
Unia Europejska znosi cła. To odpowiedź na ruch Rosji
Ze świata
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: możliwość promocji powinna być utrzymana
Z kraju
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: nadal odpowiadamy Rosji na jej ataki
Ze świata
poczta wielka brytania royal mail - Clare Louise Jackson shutterstock_2435191285
Powstała ponad 500 lat temu. Zwalnia 2,5 tysiąca osób
Ze świata
Donald Trump
Trump zaostrza kurs. "Mogłoby to mieć ogromny wpływ na całą gospodarkę"
Tech
Portfel
Zakaz płatności gotówką od tej kwoty. Nowy limit
Pieniądze
Bariery bezpieczeństwa i światła ostrzegawcze sygnalizują zbliżający się pociąg w pochmurny dzień
Nowe kary dla kierowców. Sejm zdecydował
Moto
benzyna paliwa stacja shutterstock_2758254983
Ceny paliw w weekend. Spory skok
Pieniądze
Mark Carney , Roberta Metsola, Ursula von der Leyen
"Nowy, przełomowy sojusz z Unią Europejską". Podano datę
Ze świata
Wojciech Szymański
Wojciech Szymański nie żyje
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica