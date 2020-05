"Bilety lotnicze mogą podrożeć o 100 procent". Jeden powód

- Jeśli polskie restrykcje dotyczące dostępności miejsc w samolocie zostaną utrzymane, to nie będzie latania w naszym kraju - ocenił dyrektor generalny spółki Enter Air Grzegorz Polaniecki. Jego zdaniem, limity osób spowodują wzrost cen biletów lotniczych o 100 procent.

- Nikt nie jest w stanie zapłacić dwa razy więcej za bilet lotniczy. Agencja Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Lotniczego nie wprowadziła takich ostrych zaleceń. Mam nadzieję, że polskie zalecenie to jest kwestia testowania, a nie docelowego rozwiązania - podkreślił Polaniecki.

- W przypadku lotów czarterowych bardzo często podróżują rodziny z dziećmi. Nie wyobrażam sobie rozsadzania rodziców i kilkuletniego dziecka. Rozumiem, że na pierwszy ogień LOT będzie testował te rozwiązania na swoich rejsach, ale nie wyobrażam sobie utrzymania zaleceń, żeby podróżni siedzieli co drugi fotel. Wystarczy maseczka, odkażanie i kontrola stanu zdrowia na lotnisku - dodał.

Wznowienie lotów

W związku z pandemią COVID-19 od połowy marca w Polsce wprowadzony został zakaz międzynarodowych i krajowych lotniczych połączeń pasażerskich. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja przedłużyło zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym do 6 czerwca, a w odniesieniu do lotów krajowych do 31 maja.