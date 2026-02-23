Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana

W losowaniu Lotto w sobotę, 21 lutego, padły następujące liczby: 2, 12, 14, 21, 39 i 49. Taki zestaw znalazł się na kuponie jednego gracza.
Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Wygrany los został złożony przy ul. Nowowiczlińskiej 35 w Gdyni (Inmedio). Według komunikatu zwycięzca samodzielnie wytypował liczby w kilku zakładach. Dzięki temu wygrał 6 810 033,60 zł.
Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
26. raz w tym samym mieście
TS przypomniał, że to 26. milionowa wygrana w Gdyni. "Najwyższa gdyńska wygrana padła 9 lutego 2012 roku. Jest to kwota 33 787 496,10 zł. Warto dodać, że jest to również trzecia najwyższa wygrana, jaką odnotowano w Polsce w Lotto" - czytamy w komunikacie.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.
Opracował Wiktor Knowski /kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock