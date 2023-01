Szóstka w Lotto. Znamy informacje o zwycięskim kuponie

Szóstka w Lotto

Jak wynika z informacji na stronie loterii, jest to 12. główna wygrana w Lotto, która padła online, czyli poprzez stronę lotto.pl lub grę w aplikacji mobilnej Lotto.

Wygrana wyniosła 20 349 655,60 zł, ale kwota, jaka trafi do szczęśliwca, będzie niższa. Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. W tym przypadku fiskus otrzyma 2 034 965,56 zł, co oznacza, że do zwycięzcy ostatecznie trafi 18 314 690,04 zł.