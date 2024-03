Kolejna szóstka w Lotto Plus. Komunikat w sprawie kuponu

W czwartek padła jedna szóstka w Lotto Plus. Totalizator Sportowy podał szczegóły dotyczące szczęśliwego kuponu. Główna wygrana w Lotto Plus wynosi milion złotych.

Szóstka w Lotto Plus

Główna wygrana w Lotto Plus to milion złotych. Ostateczna kwota, jaka trafi do zwycięzcy, będzie jednak niższa. Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest bowiem 10-proc. podatek. Oznacza to, że do zwycięzcy trafi ostatecznie kwota 900 tys. zł.