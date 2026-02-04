Rośnie kumulacja w Lotto

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

We wtorek, 3 lutego, wylosowane zostały następujące liczby: 1, 21, 25, 27, 32 i 47. Ponieważ nikt nie wytypował takiego zestawu, w najbliższym losowaniu do wygrania będą 3 mln zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu trafiono natomiast 39 piątek, za które gracze otrzymają po 5 826,80 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 19, 26, 28, 34, 40 i 47. W tej grze również nie padła główna wygrana. Natomiast do 25 graczy, którzy "ustrzelili" piątki, trafią nagrody w wysokości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 5 lutego, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

