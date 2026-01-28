Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Rośnie kumulacja w Lotto

lotto
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
We wtorkowym losowaniu Lotto nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że w czwartek pula głównej wygranej wzrośnie do trzech milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 27 stycznia 2026 roku.

We wtorek, 27 stycznia, wylosowane zostały następujące liczby: 5, 8, 11, 31, 42 i 48. Ponieważ nikt nie wytypował kompletu, w najbliższym losowaniu do wygrania będą 3 mln zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Jak podano na stronie lotto.pl, w ostatnim losowaniu trafiono natomiast 37 piątek, za które gracze otrzymają po 6457,70 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 13, 14, 23, 28, 45 i 49. W tej grze również nie padła główna wygrana. Do 28 graczy, którzy "ustrzelili" piątki, trafią nagrody w wysokości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 29 stycznia, o godzinie 22.00.

Czytaj też: Wygrał fortunę, żonie nie powiedział

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2239909941
Można zgarnąć 70 milionów złotych w Eurojackpot
shutterstock_2360006085
Przez przypadek odkrył, że jest milionerem. Gigantyczna kwota
Ze świata
Budda
Wzięli udział w loterii "Buddy", po roku zwycięzcy mają dostać swoje nagrody
TVN24

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
lottoWyniki losowaniaWyniki Lotto
Zobacz także:
Donald Trump
Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie
Ze świata
shutterstock_2239909941
Można zgarnąć 70 milionów złotych w Eurojackpot
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski do Muska: zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce
Z kraju
Viktor Orban
Zagraniczny wyjazd brata Viktora Orbana organizował były oficer KGB
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec z podwyżką po podpisaniu umowy z deweloperem
Nieruchomości
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
Z kraju
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
Z kraju
Komisja Europejska
Bruksela ma pomóc firmie Google. Wszczęła dwa postępowania
Tech
Radosław Sikorski
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań
Ze świata
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
Z kraju
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
Tech
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Eurocash wygrywa z UOKiK-iem. Potężna kara uchylona
Z kraju
shutterstock_2183395155
Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników
Pieniądze
Orlen
Wodór dla polskiego przemysłu. Kluczowe porozumienia Orlenu
Z kraju
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
Ze świata
Korea Północna
"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"
Ze świata
smartfon shutterstock_2409724315
Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji
Ze świata
TikTok
Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka
Tech
shutterstock_391111561
Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
Z kraju
shutterstock_2295456121
"Zyski ponad życie młodych". Rusza historyczny proces
Tech
smartfon w ręce kobiety
Duże zmiany na platformach Mety. Płatne testy Instagrama, Facebooka i Whatsappa
Tech
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Z kraju
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
Kradnie twarze i głosy, prawo zostaje w tyle. "Poważne skutki"
Tech
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Są korzystniejsze od lokat bankowych. "Polacy nie lubią ryzyka"
Pieniądze
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
"Strefa wolnego handlu dla dwóch miliardów ludzi". Koniec negocjacji
Ze świata
Seul, Korea Południowa
Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"
Ze świata
shutterstock_1698851890
Awaria systemu. Przewoźnicy odwołali loty
Ze świata
ryanair paryz - Krzysztof Pazdalski shutterstock_2107944698
Ceny biletów wzrosną bardziej. Nowy plan największej linii w Europie
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica