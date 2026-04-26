Główna wygrana w Lotto Plus

W sobotę, 26 kwietnia w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 13, 19, 20, 23, 34 i 41. Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich liczb.

Wyniki losowania Lotto

Podczas wtorkowego losowania Lotto gracze trafili natomiast 48 piątek - każda o wartości 6709,50 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W kolejnym losowaniu Lotto do wygrania będzie pięć mln zł.

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus padły następujące liczby: 3, 12, 13, 40, 45 i 47. Zwycięzca wygrał 1 mln zł.

Wylosowano natomiast 40 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

