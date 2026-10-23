Pieniądze Ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita Oprac. Paulina Karpińska |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Liczby wylosowane w czwartek, 22 października, to: 8, 17, 22, 36, 45 i 49. To właśnie ten zestaw znalazł się na kuponie jednego z graczy, do którego trafi nagroda w wysokości 20 337 197,00 złotych.

Wyniki losowania Lotto

W tym samym losowaniu odnotowano również 56 piątek - każda o wartości 9235,20 zł.

Warto pamiętać, że kwoty, które zostaną przekazane zwycięzcom, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 złotych pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu Lotto, które odbędzie się w sobotę 22 września o godzinie 22.00, będzie można wygrać 3 miliony złotych.

Dowiedz się więcej: Wysyp wygranych w Lotto. Kumulacja rozbita

Lotto Plus - wyniki losowania i wygrane

W Lotto Plus padły następujące liczby: 1, 8, 30, 33, 36 i 41. Tym razem nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 30 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 złotych.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 złotych. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 miliona złotych. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 miliony złotych.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 procent.