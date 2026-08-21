10 milionów złotych do wygrania w Lotto
W czwartek, 20 sierpnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 6, 12, 19, 21, 23 i 26.
Główna wygrana nie padła, zatem w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w sobotę, 22 sierpnia, do wygrania będzie 10 milionów złotych.
Wyniki Lotto i Lotto Plus
W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano 84 piątki. Każda z nich wyniosła 5198,90 zł. Wygrane przekraczające 2280 zł są objęte 10-procentowym podatkiem, dlatego wypłacone graczom kwoty będą odpowiednio niższe.
W losowaniu Lotto Plus padły natomiast liczby: 2, 12, 13, 14, 36 i 44. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.
Padło natomiast 30 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.