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Pieniądze

10 milionów złotych do wygrania w Lotto

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Lotto
Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
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W czwartkowym losowaniu Lotto żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować wszystkich sześciu liczb. Kumulacja rośnie do 10 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 20 sierpnia 2026 roku.

W czwartek, 20 sierpnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 6, 12, 19, 21, 23 i 26.

Główna wygrana nie padła, zatem w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w sobotę, 22 sierpnia, do wygrania będzie 10 milionów złotych.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano 84 piątki. Każda z nich wyniosła 5198,90 zł. Wygrane przekraczające 2280 zł są objęte 10-procentowym podatkiem, dlatego wypłacone graczom kwoty będą odpowiednio niższe.

W losowaniu Lotto Plus padły natomiast liczby: 2, 12, 13, 14, 36 i 44. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Padło natomiast 30 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wyniki LottolottoLoterieLoteriaWyniki losowania
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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