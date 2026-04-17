Pieniądze Wysoka wygrana w Lotto Paulina Karpińska |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek, 16 kwietnia, wylosowane zostały następujące liczby: 21, 22, 25, 27, 29 oraz 37.

Właśnie taki zestaw liczb wylosował jeden z graczy. Trafi do niego nagroda w wysokości 8 637 083,90 zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W tym samym losowaniu padło także 75 piątek, z których każda jest warta 4847,00 zł zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus szczęśliwe liczby to: 9, 11, 31, 33, 37 i 44. Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku nikomu nie udało się trafić szóstki. Padło natomiast 46 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia, o godz. 22.00. Do wygrania będą dwa miliony złotych.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

OGLĄDAJ: TVN24 HD