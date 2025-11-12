Kumulacja w Lotto rośnie

11 szóstek w Lotto. Prof. Andrzej Sokołowski komentuje Źródło: TVN24

We wtorek, 11 listopada, w Lotto padły następujące liczby: 1, 5, 14, 26, 46 i 47. Nikomu nie udało się wytypować prawidłowo wszystkich sześciu liczb, zatem w czwartkowym losowaniu do wygrania będą 3 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

Podczas losowania odnotowano natomiast 36 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 6604,10 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowany został następujący zestaw liczb: 5, 6, 23, 25, 27 i 49. W przypadku tej gry również nie udało się "ustrzelić" głównej wygranej. Padło natomiast 37 piątek - każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 13 listopada, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

