Kumulacja w Lotto rośnie

We wtorek, 11 listopada, w Lotto padły następujące liczby: 1, 5, 14, 26, 46 i 47. Nikomu nie udało się wytypować prawidłowo wszystkich sześciu liczb, zatem w czwartkowym losowaniu do wygrania będą 3 mln zł.
Wyniki losowania Lotto
Podczas losowania odnotowano natomiast 36 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 6604,10 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
Z kolei w Lotto Plus wylosowany został następujący zestaw liczb: 5, 6, 23, 25, 27 i 49. W przypadku tej gry również nie udało się "ustrzelić" głównej wygranej. Padło natomiast 37 piątek - każda o wartości 3500 zł.
Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 13 listopada, o godzinie 22.00.
Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Autorka/Autor: Pkarp/ams
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock