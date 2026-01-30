Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Padła główna wygrana w Lotto

lotto shutterstock_2243440457
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W czwartkowym losowaniu Lotto padła szóstka. Szczęśliwiec, który poprawnie wytypował wszystkie liczby, otrzyma nagrodę o wartości ponad 2,6 miliona złotych. W Lotto Plus również padła główna wygrana. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 29 stycznia 2026 roku.

W czwartek, 29 stycznia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 2, 6, 12, 24, 31 i 36.

Wyniki losowania Lotto

Właśnie taki zestaw liczb znalazł się na zakładzie jednego z graczy. We wtorek nie odnotowano głównej wygranej, więc kumulacja została rozbita. Do zwycięzcy czwartkowego losowania trafi 2 649 495,00 zł.

W czwartek odnotowano także 78 piątek - każda o wartości 3112,80 zł.

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 3, 4, 10, 23, 25 i 31.

Jak podał Totalizator Sportowy, jeden z graczy trafił szóstkę w Lotto Plus, za którą otrzyma 1 mln zł. Padły również 54 piątki, każda o wartości 3500 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Z kraju
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła kolejna szóstka w Lotto
Z kraju
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
lottoWyniki LottoWyniki losowania
Zobacz także:
shutterstock_339659186
Jogurt ze szkłem. Ostrzeżenie
Z kraju
Giełda w Dżakarcie, Indonezja
Panika na giełdzie. Inwestorzy wycofują miliardy
Rynki
shutterstock_2656279683_1
Co się dzieje z cenami masła?
Z kraju
shutterstock_2210891727
Mail o zatwierdzonym roszczeniu? PZU ostrzega klientów
Tech
shutterstock_2262856419
Koniec z owijaniem w folię. Nowy zakaz
Ze świata
Autostrada A4 w okolicach Krakowa
Wyższe opłaty na autostradzie. Jest wniosek
Moto
Paul Patterson
System, który zniszczył setki żyć. Szef odchodzi ze stanowiska
Tech
tesla robot humanoid shutterstock_2657853351
Technologiczny wyścig zbrojeń. "Wspaniała siódemka" z miliardowymi inwestycjami
Tech
pap_20251204_105
Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos
Łukasz Figielski
shutterstock_2725802137_1
"Porządkujemy kilometrówki". Jest podpis
Z kraju
Donald Trump
Trump odwraca uwagę. "Może tego pożałować"
Ze świata
Prada - sklep w Mediolanie
Słynna marka zrywa współpracę z ponad 200 firmami
Ze świata
Tajlandia. Kontrole na lotniskach w związku z przypadkami zakażenia wirusem Nipah w Indiach
Wirus Nipah. Wzmożone kontrole na lotniskach
Ze świata
Naczelnik WRD i jego zastępca odwołani po kontroli radarów (zdj. ilustracyjne)
Od dziś wyższe kary. "Taka sytuacja będzie mogła mieć miejsce"
Moto
shutterstock_2551532917
Siła z południa. Chcą zastąpić Rosję
Ze świata
Pham Minh Chinh i Antonio Costa
Nowa ranga w relacjach. Wietnam "ramię w ramię" z Europą
Ze świata
Donald Trump
Zaskakujący wzrost. Mocna reakcja na słowa Trumpa
Ze świata
Protesty w Los Angeles - Gwardia Narodowa
Oszałamiająca kwota. Tyle kosztowało wysłanie gwardzistów przez Trumpa
Ze świata
Plac Świętego Piotra
Prace na dachu Bazyliki Świętego Piotra. Trwają w tajemnicy
TVN24
sophia tankowiec statek shutterstock_2669616499
USA oddają tankowiec. Pierwsza taka sytuacja
Ze świata
Władimir Putin i Aliszer Usmanow w październiku 2018 roku
Rosyjski oligarcha wygrał w niemieckim sądzie
Ze świata
shutterstock_1323416117
Tego jeszcze nie było. "Początek nowej ery"
Moto
Scott Bessent
"Europejczycy finansowali wojnę przeciwko sobie"
Ze świata
Jerome Powell
Stopy procentowe. Fed zdecydował
Ze świata
Xi Jinping
Rok Trumpa. Zwrot w kierunku Chin. "Bardziej niezawodny partner"
Ze świata
Karol Nawrocki
75 senatorów było za. Czas na ruch Nawrockiego
Tech
Zbigniew Prus
Zmiana na szczycie PKP Cargo
Z kraju
Elon Musk w Davos
Musk odpowiada Sikorskiemu: śliniący się imbecyl
Tech
warszawa ulica polska zima ludzie shutterstock_2720833979
Niemcy chwalą. Polska może wyprzedzić Francję. "Możemy brać przykład"
Ze świata
Mjanma (Birma), Rangun
VPN zakazany, Facebook zablokowany. Junta dusi internet
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica