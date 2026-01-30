Padła główna wygrana w Lotto

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

W czwartek, 29 stycznia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 2, 6, 12, 24, 31 i 36.

Wyniki losowania Lotto

Właśnie taki zestaw liczb znalazł się na zakładzie jednego z graczy. We wtorek nie odnotowano głównej wygranej, więc kumulacja została rozbita. Do zwycięzcy czwartkowego losowania trafi 2 649 495,00 zł.

W czwartek odnotowano także 78 piątek - każda o wartości 3112,80 zł.

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 3, 4, 10, 23, 25 i 31.

Jak podał Totalizator Sportowy, jeden z graczy trafił szóstkę w Lotto Plus, za którą otrzyma 1 mln zł. Padły również 54 piątki, każda o wartości 3500 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

