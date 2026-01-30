Padła główna wygrana w Lotto

W czwartek, 29 stycznia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 2, 6, 12, 24, 31 i 36.
Wyniki losowania Lotto
Właśnie taki zestaw liczb znalazł się na zakładzie jednego z graczy. We wtorek nie odnotowano głównej wygranej, więc kumulacja została rozbita. Do zwycięzcy czwartkowego losowania trafi 2 649 495,00 zł.
W czwartek odnotowano także 78 piątek - każda o wartości 3112,80 zł.
Lotto Plus. Wyniki losowania
W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 3, 4, 10, 23, 25 i 31.
Jak podał Totalizator Sportowy, jeden z graczy trafił szóstkę w Lotto Plus, za którą otrzyma 1 mln zł. Padły również 54 piątki, każda o wartości 3500 zł.
Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.
Autorka/Autor: Pkarp/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media / Shutterstock