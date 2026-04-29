Kumulacja w Lotto rośnie
We wtorek, 29 kwietnia, w Lotto padły następujące liczby: 1, 5, 21, 40, 43 i 44. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 7 mln zł.
Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus
W trakcie wtorkowego losowania odnotowano 39 wygranych piątego stopnia - każda o wartości 7585,20 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 16, 18, 31, 35, 43 i 47. Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, również w tym przypadku nikomu nie udało się trafić szóstki. Padło za to 30 piątek, każda o wartości 3500 zł.
Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek 30 kwietnia o godzinie 22.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.
