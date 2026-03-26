Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży

"Aż 32 060 068,20 zł wygrał gracz, który postanowił nie wychodzić z domu i zagrać online" - podał TS. Dodał, że jest to piąta najwyższa nagroda w historii gry.

Rekord w Lotto "na chybił trafił"

Wygrana powyżej 32 milionów stanowi również najwyższą, jaką kiedykolwiek odnotowano na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO. Wykorzystał przy tym metodę "na chybił trafił".

Zwycięskie liczby losowania Lotto z 24 marca to: 9, 13, 16, 17, 38, 45.

Gracz rozbił kumulację, która rosła od 24 lutego. W tym czasie poza "szóstką" padło 1 114 677 wygranych o łącznej wartości 40 807 161,30 zł.

"Każdy z graczy staje się także mecenasem sportu i kultury, bo w trakcie minionej kumulacji zasilili oni Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 26 788 158,45 zł, a Fundusz Promocji Kultury - sumą 7 143 508,92 zł" - przekazał Totalizator Sportowy.

Lotto Plus. Podano, gdzie padła główna wygrana

Wtorkowe losowania przyniosły szczęście również dwóm graczom, którzy zdecydowali się dopłacić złotówkę do kuponu Lotto, by wziąć udział w losowaniu Lotto Plus. Ich wygrane wyniosły po milion złotych.

Pierwszy ze zwycięskich kuponów został kupiony online. Drugi - przy ul. Broniewskiego 22 w Rybniku w województwie śląskim.

Zwycięskie liczby z wtorkowego Lotto Plus to: 7, 16, 21, 25, 34, 37.

Bieżący miesiąc okazuje się rekordowy dla tej gry - "szóstkę" trafiło w nim już osiem osób. "Wynik ten może zostać jeszcze pobity, bo w marcu gracze będą mieli jeszcze trzy okazje zagrać w Lotto Plus" - czytamy w komunikacie.

Kolejna wygrana w tej kolekturze

Szczęście uśmiechnęło się również do gracza ze Stargardu w województwie zachodniopomorskim. Kupił on zwycięską zdrapkę "HIT 2 000 000 ZŁ" w punkcie LOTTO przy ul. Łokietka 8.

Główna wygrana była przypisana do liczby 18, a szczęśliwy los kosztował 30 zł. To już trzecia najwyższa wygrana odnotowana w tym mieście. Co ciekawe, w tej samej kolekturze w styczniu 2024 roku padła główna wygrana w "BIG 777" o wartości 507 000 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

