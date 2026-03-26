Pieniądze

Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu

lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
W ostatnich losowaniach Lotto i Lotto Plus padły trzy wygrane powyżej lub w wysokości miliona złotych. Ponad 32 miliony zdobył gracz, który rozbił kumulację Lotto, a dwie inne osoby wygrały po milionie w Lotto Plus. Totalizator Sportowy przekazał, gdzie i w jaki sposób zawarto szczęśliwe zakłady.

"Aż 32 060 068,20 zł wygrał gracz, który postanowił nie wychodzić z domu i zagrać online" - podał TS. Dodał, że jest to piąta najwyższa nagroda w historii gry.

Rekord w Lotto "na chybił trafił"

Wygrana powyżej 32 milionów stanowi również najwyższą, jaką kiedykolwiek odnotowano na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO. Wykorzystał przy tym metodę "na chybił trafił".

Zwycięskie liczby losowania Lotto z 24 marca to: 9, 13, 16, 17, 38, 45.

Gracz rozbił kumulację, która rosła od 24 lutego. W tym czasie poza "szóstką" padło 1 114 677 wygranych o łącznej wartości 40 807 161,30 zł.

"Każdy z graczy staje się także mecenasem sportu i kultury, bo w trakcie minionej kumulacji zasilili oni Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 26 788 158,45 zł, a Fundusz Promocji Kultury - sumą 7 143 508,92 zł" - przekazał Totalizator Sportowy.

Lotto Plus. Podano, gdzie padła główna wygrana

Wtorkowe losowania przyniosły szczęście również dwóm graczom, którzy zdecydowali się dopłacić złotówkę do kuponu Lotto, by wziąć udział w losowaniu Lotto Plus. Ich wygrane wyniosły po milion złotych.

Pierwszy ze zwycięskich kuponów został kupiony online. Drugi - przy ul. Broniewskiego 22 w Rybniku w województwie śląskim.

Zwycięskie liczby z wtorkowego Lotto Plus to: 7, 16, 21, 25, 34, 37.

Bieżący miesiąc okazuje się rekordowy dla tej gry - "szóstkę" trafiło w nim już osiem osób. "Wynik ten może zostać jeszcze pobity, bo w marcu gracze będą mieli jeszcze trzy okazje zagrać w Lotto Plus" - czytamy w komunikacie.

Kolejna wygrana w tej kolekturze

Szczęście uśmiechnęło się również do gracza ze Stargardu w województwie zachodniopomorskim. Kupił on zwycięską zdrapkę "HIT 2 000 000 ZŁ" w punkcie LOTTO przy ul. Łokietka 8.

Główna wygrana była przypisana do liczby 18, a szczęśliwy los kosztował 30 zł. To już trzecia najwyższa wygrana odnotowana w tym mieście. Co ciekawe, w tej samej kolekturze w styczniu 2024 roku padła główna wygrana w "BIG 777" o wartości 507 000 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

OGLĄDAJ: Konferencja premiera Donalda Tuska
Donald Tusk

Konferencja premiera Donalda Tuska

Donald Tusk
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_1919734064
Gorzka czekolada. Tak zdrożał koszyk wielkanocny
Z kraju
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
Ze świata
Parlament Europejski i decyzja w sprawie umowy celnej UE-USA
Umowa USA i Unii Europejskiej. Jest decyzja parlamentarzystów
Ze świata
pap_20240805_30A
Sprzeczne sygnały. Ceny w górę
Rynki
Uber Robotaxi
Pierwsza taka taksówka w Europie. "Potencjalnie także w innych miastach"
Tech
Diesel paliwa
Ceny paliw. Domański: to rozwiązanie prawdopodobne
Z kraju
Donald Trump
Napięcie rośnie, nerwy na rynku. "Prezydent Trump nie blefuje"
Ze świata
Zaporoska Elektrownia Atomowa
10 lat, dziesiątki miliardów. Tyle ma kosztować odbudowa sektora
Ze świata
Viktor Orban
Orban atakuje Ukrainę. "Państwo terrorystyczne"
Ze świata
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
20-latka pozwała Meta i Youtube. Historyczne odszkodowanie
Tech
shutterstock_2755222775
Władze reagują na ceny paliw. Będzie rekompensata
Ze świata
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy
Nieruchomości
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
Z kraju
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
Moto
samochody elektryczne ford shutterstock_2433935459
Wielkie akcje serwisowe. Chodzi o setki tysięcy aut
Moto
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to zjawisko, które ma destrukcyjny, niszczący wpływ na życie
Z kraju
Rene Haas
Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały
Tech
Zmiana czasu
Koniec ze zmianą czasu? Nowe informacje z Brukseli
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Kolejne koło ratunkowe dla ropy. "Jesteśmy gotowi"
Ze świata
pap_20100821_1E3
Rosjanie boją się o irańską elektrownię jądrową. Ich zdaniem ziszcza się najgorszy scenariusz
Ze świata
shutterstock_347958275
Nowa fala w Chinach. "Ludzie nie kupują jedynie rzeczy"
Ze świata
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
Tech
Via-del-Quirinale-26-c
Mieszkał w nim Karol Wojtyła. Dom wystawiony na sprzedaż
Ze świata
Karol Nawrocki powołuje Radę Biznesu
Nawrocki powołuje nową radę
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier zapowiada nowy podatek. "Wpisany do wykazu prac rządu"
Tech
telefon szpieg hacker
Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"
Z kraju
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Wystarczył sam plan. Ceny ostro w dół
Rynki
Viktor Orban
Orban uderza w Ukrainę. "Wstrzymujemy dostawy"
Ze świata
Donald Trump
Wolta na rynku po słowach Trumpa. "Może stać się etapem unicestwienia wojny"
Rynki

