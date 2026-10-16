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Bez głównej wygranej w Lotto. Kumulacja wyższa o kolejne miliony

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Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W czwartkowym losowaniu Lotto po raz kolejny żaden z graczy nie trafił szóstki. W efekcie kumulacja rośnie do 14 milionów złotych. Oto liczby, jakie zostały wylosowane 15 października 2026 roku.

W czwartek, 15 października, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 3, 4, 10, 15, 17 i 39.

Było to czwarte losowanie bez głównej wygranej, zatem w sobotę, 17 października, można będzie wygrać 14 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto

Choć żaden z graczy nie trafił kompletu sześciu liczb, padły 62 piątki, za które przysługują wygrane po 7229,00 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki

W Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 2, 5, 15, 16, 32 i 36. Także w tej grze nikt nie zdobył głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 31 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 milionów złotych. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 miliony złotych.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 procent.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
LoterieLoterialottoWyniki LottoWyniki losowania
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