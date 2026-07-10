Pieniądze Kumulacja w Lotto rośnie Alicja Skiba |

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Longfin Media / Shutterstock

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Liczby wylosowane w Lotto w czwartek, 9 lipca, to: 5, 9, 14, 19, 21 i 40. Nikomu nie udało się wskazać ich wszystkich, zatem w trakcie kolejnego losowania, w sobotę, będzie można wygrać 3 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W tym samym losowaniu padło 30 piątek, z których każda jest warta 7984,30 zł.

Warto jednak zaznaczyć, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus szczęśliwymi liczbami były: 4, 15, 21, 22, 27 i 28. Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Padło natomiast 45 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w czwartek, 9 lipca, o godz. 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.