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Kumulacja w Lotto rośnie

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lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Longfin Media / Shutterstock
W czwartkowym losowaniu Lotto nikt nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb, podobnie w Lotto Plus. Kumulacja rośnie zatem do 3 milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 9 lipca 2026 roku.

Liczby wylosowane w Lotto w czwartek, 9 lipca, to: 5, 9, 14, 19, 21 i 40. Nikomu nie udało się wskazać ich wszystkich, zatem w trakcie kolejnego losowania, w sobotę, będzie można wygrać 3 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W tym samym losowaniu padło 30 piątek, z których każda jest warta 7984,30 zł.

Warto jednak zaznaczyć, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus szczęśliwymi liczbami były: 4, 15, 21, 22, 27 i 28. Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Padło natomiast 45 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w czwartek, 9 lipca, o godz. 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
lottoWyniki LottoLoterieLoteria
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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