Pieniądze Padła główna wygrana w Lotto Plus

W czwartek, 9 kwietnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 3, 8, 10, 23, 44, 46.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W losowaniu padło 39 piątek, z których każda jest warta 6873,30 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus padły: 13, 21, 25, 42, 43, 48.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, jeden z graczy trafił szóstkę, za którą otrzyma 1 mln zł. Padło też 58 piątek, każda o wartości 3500 złotych.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia, o godz. 22.00. Do wygrania będzie pięć milionów złotych.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

