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Nikt nie trafił szóstki. Kumulacja w Lotto rośnie

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Evan Osnos: dlaczego milionerzy nie wykorzystują części swoich pieniędzy, żeby rozwiązywać problemy?
Źródło zdj. gł.: Longfin Media / Shutterstock
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We wtorkowym losowaniu Lotto ponownie żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować wszystkich sześciu liczb. Tym samym kumulacja wzrosła do 25 milionów złotych. W loterii Lotto Plus również nie odnotowano zwycięzców. Oto wyniki losowań z 8 września 2026 roku.

We wtorek, 8 września w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 1, 11, 17, 31, 35 i 45.

Było to szóste losowanie bez głównej wygranej, zatem w czwartek, 10 września, można będzie wygrać 25 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

Choć żaden z graczy nie trafił wszystkich sześciu liczb, padło 50 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci wygrane po 11 833,20 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus padły następujące liczby: 12, 22, 29, 33, 39 i 43. W tej grze również nikt nie zdobył głównej wygranej.

Jak poinformował serwis lotto.pl, w losowaniu padło 39 piątek. Za prawidłowe wytypowanie pięciu liczb gracze otrzymają po 3500 zł.

W Lotto Plus wysokość poszczególnych wygranych jest stała, a niewypłacona główna nagroda nie przechodzi na kolejne losowanie.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoLoterieLoteria
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