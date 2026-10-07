Pieniądze Dwie szóstki w Lotto. Jedna w Lotto Plus Oprac. Paulina Karpińska |

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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We wtorek, 6 października, w losowaniu Lotto padły następujące liczby: 8, 26, 27, 35, 42 i 46.

Wyniki losowania Lotto

Taki zestaw liczb wylosowało aż dwóch graczy. Do każdego z nich trafi po 10 426 533,80 zł.

Podczas sobotniego losowania Lotto padło też 46 piątek - każda o wartości 12 389,00 zł.

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 8, 20, 28, 37, 47 i 49. Tu również padła główna wygrana. Do jednego z graczy trafi milion złotych. Padły też 33 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

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Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na kuponie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.