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Lotto bez wygranych. Kumulacja coraz większa

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Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W sobotnim losowaniu Lotto ponownie żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować wszystkich sześciu liczb. Tym samym kumulacja wzrosła do 22 milionów złotych. W loterii Lotto Plus również nie odnotowano zwycięzców. Oto wyniki losowań z 5 września 2026 roku.

W sobotę, 5 września w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 13, 14, 31, 32, 46 i 47.

Było to szóste losowanie bez głównej wygranej, zatem we wtorek, 8 września, można będzie wygrać 22 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

Choć żaden z graczy nie trafił wszystkich sześciu liczb, padły 63 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci wygrane po 10 077,80 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus padły następujące liczby: 11, 19, 21, 23, 30 i 38. W tej grze również nikt nie zdobył głównej wygranej.

Jak poinformował serwis lotto.pl, w losowaniu padło 38 piątek. Za prawidłowe wytypowanie pięciu liczb gracze otrzymają po 3500 zł.

W Lotto Plus wysokość poszczególnych wygranych jest stała, a niewypłacona główna nagroda nie przechodzi na kolejne losowanie.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24..pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoLoterieLoteria
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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