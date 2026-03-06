Logo TVN24
Biznes
12 milionów do wygrania w Lotto

lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W czwartkowym losowaniu Lotto nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb. Kumulacja w Lotto wzrosła do 12 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 5 marca 2026 roku.

W czwartek, 5 marca, w Lotto padły następujące liczby: 5, 20, 33, 41, 42, 45.

Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 12 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie czwartkowego losowania odnotowano 38 wygranych piątego stopnia - każda o wartości 8831,50 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 2, 11, 12, 30, 35, 41.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku również nikomu nie udało się trafić szóstki. Padły 43 piątki, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 5 marca, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

