Padła główna wygrana w Lotto Plus

W czwartek, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 3, 7, 8, 9, 24 i 42. W głównej loterii ani jedna osoba nie trafiła poprawnie wszystkich. Odnotowano z kolei 54 wygrane piątego stopnia - zwycięzcy otrzymają po 4330,60 zł.

Wyniki losowania Lotto Plus

W Lotto Plus wylosowano z kolei liczby: 2, 17, 23, 33, 37 i 38. W loterii padła główna wygrana - szczęśliwy gracz otrzyma nagrodę w wysokości 1 mln zł. Odnotowano również 23 piątki, każda o wartości 3500 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

