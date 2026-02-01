Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Padła kolejna szóstka w Lotto

lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W sobotnim losowaniu Lotto padła szóstka. Gracz, który poprawnie wytypował wszystkie liczby, zgarnie nagrodę w wysokości 2 mln złotych minus podatek. To drugi raz z rzędu, kiedy rozbito tę kumulację. W Lotto Plus również padła główna wygrana. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 31 stycznia 2026 roku.

W sobotę, 31 stycznia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 6, 8, 14, 22, 34, 40.

Wyniki losowania Lotto

Właśnie taki zestaw liczb znalazł się na zakładzie jednego z graczy. To kolejny raz, kiedy padła szóstka. W trakcie czwartkowego losowania szczęśliwiec wygrał ponad 2,6 miliona złotych. Do zwycięzcy sobotniego losowania nie trafi 2 000 000,00 zł, ale kwota pomniejszona o 10-procentowy podatek, czyli 1,8 mln zł.

W sobotę odnotowano także 68 piątek - każda o wartości 4244,30 zł.

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 9, 24, 27, 29, 31, 34.

Jak podał Totalizator Sportowy, żaden z graczy nie trafił szóstki w Lotto Plus. Padło również 41 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Z kraju
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Z kraju

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Wyniki LottolottoWyniki losowaniaLoterie
Zobacz także:
shutterstock_1901005918
Rewolucja na dniach. To trzeba wiedzieć o KSeF
Prawo
Błędne faktury od PGE Obrót
Ruszył Krajowy System e-Faktur
Dla firm
Gry komputerowe komputer
Branża gier ze znacznymi spadkami po premierze narzędzia od Google
Tech
pap_20240118_1KH
Zwolnienia w tyskiej fabryce. Związki zawodowe porozumiały się w sprawie odejść
Huta Miedzi Legnica
Gwałtowny spadek akcji po wpisie posła. Urzędnicy badają sprawę
Z kraju
GettyImages-1821107484
Najbogatszy człowiek na świecie w dokumentach Epsteina. "Planujesz jakieś imprezy?"
Ze świata
lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Dokąd latają Polacy? Te kierunki wybieramy najczęściej
Turystyka
Podobno to kobiety są winne niskiej dzietności. Ale to polski rząd nie chce refundować in vitro
Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"
Z kraju
Zjednoczone Emiraty Arabskie, handel złotem, biżuteria
Złoto na ulicach Dubaju. Tak Emiraty finansują wojnę domową
Ze świata
AI Slopy zalewają social media
Milionowe zasięgi, jedno ostrzeżenie. "Niektórzy są gotowi zrobić wszystko"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
W USA rozpoczął się kolejny shutdown
Ze świata
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas szczytu klimatycznego COP29
ONZ ma ogromne zaległości. Guterres: finanse są na skraju załamania
Najnowsze
shutterstock_1064779697
Prezes polskiego giganta odwołany. Akcje mocno w dół
Z kraju
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Z kraju
Bez kitu - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Nie boję się używać tego słowa"
"#BezKitu"
Taco Hemingway
Kontrowersje wokół utworu Taco Hemingwaya. Państwowa instytucja reaguje
Z kraju
Auto zima
Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią
telefon rece smartphone
Plaga w internecie. Eksperci biją na alarm
Łukasz Figielski
Horseshoe Falls near the well known Russell Falls in Tasmania's Mount Field National Park
"Spokojna przystań" w lesie nie istniała. AI zmyliło turystów
Turystyka
shutterstock_2431413597
Wniosek o podniesienie opłat na autostradzie. Jest stanowisko GDDKiA
2market-sklep-owoce-wejscie-bramka-bramki-shutterstock_358961546
Kontrowersje wokół flag. Sklepy alarmują
Z kraju
gaz rury gazociąg rurociąg
Rekordowe zużycie gazu w Polsce. Podano datę
Z kraju
pap_20241203_01F
Zdefraudowała miliardy dolarów, teraz jej torebki idą pod młotek
Ze świata
Keir Starmer i Xi Jinping
Trump skomentował wizytę Starmera w Chinach
Ze świata
shutterstock_2601742981
Media: machina wojenna Kremla hamuje
Ze świata
Kevin Warsh
To on ma być nowym szefem Fed. Trump podał nazwisko
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Kurs zanurkował. Strata liczona w setkach miliardów
Tech
Apple iphone 17 premiera
Lider z nową strategią. "Oszałamiający" popyt
Tech
Radosław Sikorski
Minerały krytyczne. Sikorski leci na negocjacje
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
O tyle wzrosła polska gospodarka. Nowe szacunki
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica