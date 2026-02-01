Padła kolejna szóstka w Lotto

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

W sobotę, 31 stycznia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 6, 8, 14, 22, 34, 40.

Wyniki losowania Lotto

Właśnie taki zestaw liczb znalazł się na zakładzie jednego z graczy. To kolejny raz, kiedy padła szóstka. W trakcie czwartkowego losowania szczęśliwiec wygrał ponad 2,6 miliona złotych. Do zwycięzcy sobotniego losowania nie trafi 2 000 000,00 zł, ale kwota pomniejszona o 10-procentowy podatek, czyli 1,8 mln zł.

W sobotę odnotowano także 68 piątek - każda o wartości 4244,30 zł.

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 9, 24, 27, 29, 31, 34.

Jak podał Totalizator Sportowy, żaden z graczy nie trafił szóstki w Lotto Plus. Padło również 41 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

