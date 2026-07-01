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Pieniądze

Trzy miliony złotych do wygrania w Lotto

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Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
We wtorkowym losowaniu Lotto żaden z graczy nie trafił szóstki. W efekcie kumulacja rośnie do trzech milionów złotych. Oto liczby, jakie zostały wylosowane 30 czerwca 2026 roku.

W losowaniu Lotto z 30 czerwca padły następujące liczby: 3, 13, 26, 36, 37 i 49.

Takiego zestawu nie wytypował prawidłowo żaden z graczy. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek 2 lipca, do wygrania będą 3 mln zł.

<<< Trzy miliony złotych do wygrania w Lotto

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas ostatniego losowania padło natomiast 45 piątek - każda o wartości 5175,10 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 2, 4, 9, 44, 46 i 47. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 25 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Dwóch nowych milionerów po sobotnim losowaniu Lotto
Dowiedz się więcej:

Dwóch nowych milionerów po sobotnim losowaniu Lotto

Z kraju

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
lottoWyniki LottoWyniki losowania
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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