Pieniądze Trzy miliony złotych do wygrania w Lotto Oprac. Paulina Karpińska |

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W losowaniu Lotto z 30 czerwca padły następujące liczby: 3, 13, 26, 36, 37 i 49.

Takiego zestawu nie wytypował prawidłowo żaden z graczy. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek 2 lipca, do wygrania będą 3 mln zł.

<<< Trzy miliony złotych do wygrania w Lotto

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas ostatniego losowania padło natomiast 45 piątek - każda o wartości 5175,10 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 2, 4, 9, 44, 46 i 47. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 25 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

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