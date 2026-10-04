Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
Partner serwisu:LOGO kolor biale na granatowym

21 milionów do wygrania w Lotto

|
Lotto
Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W sobotnim losowaniu Lotto nikomu nie udało się prawidłowo wytypować wszystkich liczb. Kumulacja rośnie do 21 milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 3 października 2026 roku.

W sobotę, 3 października, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 6, 12, 15, 31, 32 i 43.

Żaden z graczy nie wskazał prawidłowo sześciu liczb, w związku z czym kumulacja rośnie do 21 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

Podczas sobotniego losowania padło natomiast 79 piątek - każda o wartości 7981,50 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 2, 18, 23, 34, 42 i 47.

Nikomu jednak nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło 50 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Padła główna wygrana w Lotto. Jest rekord
Dowiedz się więcej:

Padła główna wygrana w Lotto. Jest rekord

Z kraju

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

>>> Wyższa cena, większe wygrane. Lotto wprowadziło zmiany

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na kuponie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wyniki LottolottoWyniki losowania
Zobacz także:
Hawana, Kuba
Brak prądu sparaliżował dostawy wody. Problem dotyka milionów osób
Ze świata
komputer cyberatak
Wyciekły dane z popularnego serwisu turystycznego
Z kraju
FLAGI KANADA USA shutterstock_2824959545
Rezygnują z amerykańskich produktów. "Bojkot zmienił się w przyzwyczajenie"
Ze świata
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Czy nadchodzi zwrot na rynku ropy? Wystarczy jeden ruch
Rynki
Radosław Sikorski, Marcin Kierwiński
Polityczna burza trwa. "To się nie składa intelektualnie"
Pieniądze
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Inwestowanie bez podatku Belki. Tak mają działać konta OKI
Pieniądze
buenos aires argentyna shutterstock_2549145183
Argentyna liczy na miliardy do budżetu. Sięga po nietypowe rozwiązanie
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Europa płaci wysoką cenę za zależność od ropy. Ekspertka alarmuje
Pieniądze
Donald Trump
Nagły zwrot Trumpa. "To nigdy nie było na stole"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kolejny milioner w Polsce. Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
onlyfans shutterstock_2069005310
"Kobieta staje się czymś w rodzaju mięsa"
Monika Winiarska
tankowanie benzyna stacja paliwo
Weekend na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie
Pieniądze
Karol Nawrocki
"Albo nie czyta projektów, albo bezczelnie kłamie"
Fakty po faktach
Karol Nawrocki
Nawrocki apeluje do Tuska. "Dzisiaj cała Polska już wie"
Z kraju
Donald Trump
Trump: Europa właśnie zgodziła się. Macron: uwolnienie rozpocznie się natychmiast
Ze świata
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Ceny paliw po przywróceniu programu. Ile zapłacimy za tankowanie?
Pieniądze
Angela Merkel i Gerhard Schroeder
Były kanclerz Niemiec w radzie rosyjskiego oddziału wielkiej sieci
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
Przerwy w przelewach i działaniu aplikacji. Ważne komunikaty największych banków
Pieniądze
Biały Dom
"To nie przyniosłoby nikomu korzyści, a podważyłoby nasze zaufanie do Stanów Zjednoczonych"
Ze świata
shutterstock_2606136503
Nowy podatek. Orlen podał szacunki
Pieniądze
Kreml, Moskwa, Rosja
Rosja ujawnia plan na wojnę z Ukrainą. "Całkowite wstrzymanie"
Ze świata
shutterstock_2596650825 (1)
Tańsze paliwa. Słony rachunek
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: rekordowo rzadko słychać płacz
Pieniądze
Stacja benzynowa paliw tankowanie
Maksymalne ceny paliw. Oto nowe limity
Pieniądze
Scott Bessent
Silny cios w sieć "bankowości cienia". "Likwiduje infrastrukturę finansową"
Pieniądze
Władimir Putin
Putin podał koszt ukraińskich ataków na rafinerie
Pieniądze
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obniżka cen paliw. Analitycy wskazują na poważny problem
Pieniądze
stacja benzynowa benzyna paliwo shutterstock_1220298223
Ceny paliw. Opublikowano rozporządzenia
Pieniądze
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Rynek ropy w zawieszeniu. Inwestorzy czekają na rozwój wydarzeń
Rynki
stacja paliwo tankowanie
O ile potanieje paliwo? Minister odpowiada
JEDEN NA JEDEN
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica