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Kumulacja w Lotto wciąż rośnie

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Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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We wtorkowym losowaniu Lotto nikt nie zdołał wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb. Kumulacja rośnie zatem do 17 milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 3 listopada 2026 roku.

We wtorek, 3 listopada , w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 2, 14, 22, 26, 32 oraz 37.

Wyniki losowania Lotto

Szóstka nie padła, zatem w kolejnym losowaniu, które odbędzie się w czwartek, 5 listopada, do wygrania będzie 17 mln zł. To już piąte losowanie bez głównej wygranej z rzędu.

Choć żaden z graczy nie trafił kompletu sześciu liczb, padło 39 piątek, za które przysługują wygrane po 11 909,60 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus padły następujące liczby: 2, 6, 27, 38, 44 i 49.

W tej grze również nikt nie zdobył głównej wygranej.

Jak podał serwis lotto.pl, w losowaniu padły 53 piątki. Za prawidłowe wytypowanie pięciu liczb gracze otrzymają po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 milionów złotych. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 miliony złotych.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 procent.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoLoterie
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