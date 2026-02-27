Pięć milionów do wygrania w Lotto

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek, 26 lutego, wylosowane zostały następujące liczby: 8, 9, 13, 15, 38, 48.

Wyniki losowania Lotto

Nikt nie wytypował takiego zestawu, zatem kumulacja rośnie i w najbliższy wtorek do wygrania będzie pięć milionów złotych.

W ostatnim losowaniu trafiono natomiast 33 piątki, za które gracze otrzymają po 7493,70 zł.

Lotto Plus - wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 2, 18, 20, 35, 38, 43.

W tej grze również nie padła główna wygrana. Natomiast do 30 graczy, którzy poprawnie wytypowali pięć liczb, trafią nagrody w wysokości 3500 zł każda.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 3 marca, o godzinie 22.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.

OGLĄDAJ: "Poprzednie weta to była igraszka, teraz jest prawdziwy test"

Opracował Wiktor Knowski /akw