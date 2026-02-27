Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Pięć milionów do wygrania w Lotto

lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W czwartkowym losowaniu Lotto nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że pula głównej wygranej wzrosła do pięciu milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 26 lutego.

W czwartek, 26 lutego, wylosowane zostały następujące liczby: 8, 9, 13, 15, 38, 48.

Wyniki losowania Lotto

Nikt nie wytypował takiego zestawu, zatem kumulacja rośnie i w najbliższy wtorek do wygrania będzie pięć milionów złotych.

W ostatnim losowaniu trafiono natomiast 33 piątki, za które gracze otrzymają po 7493,70 zł.

Lotto Plus - wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 2, 18, 20, 35, 38, 43.

W tej grze również nie padła główna wygrana. Natomiast do 30 graczy, którzy poprawnie wytypowali pięć liczb, trafią nagrody w wysokości 3500 zł każda.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 3 marca, o godzinie 22.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana

Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana

Padła główna wygrana w Lotto

Padła główna wygrana w Lotto

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.

OGLĄDAJ: "Poprzednie weta to była igraszka, teraz jest prawdziwy test"
Zgorzelski

"Poprzednie weta to była igraszka, teraz jest prawdziwy test"

Zgorzelski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Wyniki LottolottoLoterie
Zobacz także:
sklep
Ten sklep był w styczniu najtańszy w Polsce
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski o umowie z Mercosur: rząd swoje zobowiązanie wykonał
Z kraju
Fabryka Ford Motor Company
Światła i hamulce mogą zawieść. Ford ogłasza jedną z największych akcji ostatnich lat
Moto
telefon, bankomat, smartfon
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Jeszcze raz przepraszamy"
Pieniądze
Ćwiczenia rakietowców z 23. pułku artylerii na wyrzutni rakietowej WR-40 Langusta. Świętoszów (woj. dolnośląskie)
SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej
Z kraju
Budynek Komisji Europejskiej
Finansowanie bezpiecznej aborcji. Komisja Europejska podjęła decyzję
Ze świata
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Itr i skand. Te dwa metale kluczowe dla negocjacji USA-Chiny
Maciej Świrski
Prawomocna wygrana nadawcy TOK FM z byłym przewodniczącym KRRiT
Z kraju
shutterstock_2298833035
200 tysięcy złotych zamiast 800 plus. Czy to ma sens?
Alicja Skiba
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe funkcje Claude wchodzą do biur. Inwestorzy zaniepokojeni
Paweł Gruza
Media: prokuratura bada, czy doradca prezydenta wykorzystał poufne informacje
Najnowsze
Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"
Z kraju
shutterstock_2445080647
Nierówne egzaminy na prawo jazdy. Instruktor alarmuje
Joanna Rubin-Sobolewska
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
Ze świata
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
Z kraju
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Były szef CBA w Orlenie. Zajmie się bezpieczeństwem
Z kraju
Zakupy online
Apetyty na kredyty wzrósł. Zmieniła się ich wartość
Pieniądze
shutterstock_2670505423
Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie
Handel
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
Rynki
Harare
Odrzucili setki milionów dolarów od USA. Uznali to za zagrożenie
Ze świata
shutterstock_2579063507
Coraz więcej multidłużników w Polsce. Fala bankructw
Pieniądze
74-latka miała werbować potencjalne ofiary (zdjęcie ilustracyjne)
O tyle wzrosną limity dodatkowego przychodu emerytów
Z kraju
shutterstock_2630125311
Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali
Jamieson Greer
Nowe cła Trumpa. Jego doradca wyjaśnia, o co chodzi
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię
Z kraju
Obrady Sejmu
Premier odrzucił poprzedni projekt. Jest decyzja Sejmu w sprawie kolejnego
Z kraju
Prezes NBP Adam Glapiński na spotkaniu z Tomem Rose'em
Glapiński spotkał się z ambasadorem USA
Z kraju
shutterstock_544997530_1
Alternatywa dla Węgier i Słowacji. Jest wsparcie z nowego kierunku
Ze świata
shutterstock_1202406175_1
"Poważne zagrożenie". Akcja serwisowa w Polsce
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica