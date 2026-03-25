Wysyp wygranych w Lotto. Jedna to ponad 30 milionów złotych

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W wtorek, 24 marca, w Lotto wylosowano następujące liczby: 9, 13, 16, 17, 38 i 45. Zestaw ten znalazł się na kuponie jednego z graczy. Nagroda wynosi 32 060 068,20 złotych.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas tego samego losowania odnotowano również 134 piątki, każda o wartości 5137,00 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek, 26 marca, o godzinie 22, główna nagroda w Lotto wyniesie 2 000 000 zł.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 7, 16, 21, 25, 34 i 37. Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, dwóch z graczy trafiło szóstkę. Wysokość tej wygranej to 1 mln zł. Odnotowano także 117 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Opracowała Paulina Karpińska