Pieniądze Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus Oprac. Wiktor Knowski |

Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Liczby wylosowane w Lotto w czwartek, 23 lipca, to: 5, 9, 18, 19, 22 i 43. Nikomu nie udało się poprawnie wytypować wszystkich liczb. W trakcie kolejnego losowania, w sobotę, pula głównej wygranej rośnie do 16 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W tym samym losowaniu padły 63 piątki, każda o wartości 6053,10 zł. Warto jednak zaznaczyć, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus szczęśliwymi liczbami były: 9, 10, 13, 34, 38 i 46. Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb. Padło natomiast 88 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w czwartek, 30 lipca, o godz. 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.