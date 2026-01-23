Padła szóstka w Lotto Plus

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

W czwartek, 22 stycznia, w Lotto padły następujące liczby: 1, 5, 15, 25, 44 i 49. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem kumulacja rośnie do 5 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie czwartkowego losowania padło 55 piątek - każda o wartości 4515,20 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 18, 19, 33, 35, 38 i 43. Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, jeden z graczy trafił szóstkę, za którą otrzyma 1 mln zł. Padły również 32 piątki, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 24 stycznia, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

