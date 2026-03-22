Padła główna wygrana w Lotto Plus

Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W sobotnim losowaniu jednemu z graczy udało się wytypować poprawnie sześć liczb w Lotto Plus. Zwycięzca otrzyma milion złotych. Kumulacja w Lotto wzrosła do 33 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 21 marca 2026 roku.

W sobotę, 21 marca w Lotto padły następujące liczby: 21, 22, 25, 40, 47, 49.

Wyniki losowania Lotto

Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 33 mln zł. Było to jedenaste losowanie Lotto bez głównej wygranej z rzędu. Ostatni raz szóstkę odnotowano 21 lutego.

W trakcie sobotniego losowania odnotowano aż 100 wygranych piątego stopnia - każda o wartości 7045,60 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 2, 9, 15, 28, 36, 41.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku również nikomu nie udało się trafić szóstki. Padło 108 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek 24 marca o godzinie 22.

Padła szóstka w Lotto Plus

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

