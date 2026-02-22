Padła główna wygrana w Lotto

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

W głównej loterii Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 2, 12, 14, 21, 39 i 49. Gracz, który prawidłowo zaznaczył wszystkie zwycięskie numery wygrał 6 810 033,60 zł. Odnotowano również 55 piątek, za które zwycięzcy otrzymają po 6732,30 zł.

Wyniki losowania Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 19, 26, 39, 42, 44 i 48.

W tej grze nie padła główna wygrana. Natomiast do 47 graczy, którzy trafili piątki, trafią nagrody w wysokości 3500 zł każda.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 21 lutego o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

