Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Padła główna wygrana w Lotto

lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana - zwycięzca, który trafił wszystkie sześć liczb zgarnie ponad 6,8 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 21 lutego 2026 roku.

W głównej loterii Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 2, 12, 14, 21, 39 i 49. Gracz, który prawidłowo zaznaczył wszystkie zwycięskie numery wygrał 6 810 033,60 zł. Odnotowano również 55 piątek, za które zwycięzcy otrzymają po 6732,30 zł.

Wyniki losowania Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 19, 26, 39, 42, 44 i 48.

W tej grze nie padła główna wygrana. Natomiast do 47 graczy, którzy trafili piątki, trafią nagrody w wysokości 3500 zł każda.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 21 lutego o godzinie 22.00.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

OGLĄDAJ: O godz. 10:45 "Kawa na ławę" w TVN24
TVN24+ Kawa na ławę

O godz. 10:45 "Kawa na ławę" w TVN24

TVN24+ Kawa na ławę
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Wyniki LottolottoLoterieLoteria
Zobacz także:
Każdy chatbot AI to produkt mający zarabiać dla jego twórców
"Zrobi nam dobrze". Tylko czy pomoże?
Paulina Kaczmarczyk
Rurociąg "Przyjaźń"
"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo
Ze świata
Rurociąg "Przyjaźń"
Ukraina odpowiada Węgrom i Słowacji. "Ultimatum należy stawiać Kremlowi"
TVN24
Donald Trump
Kolejny ruch Trumpa. Europa odpowie "bazooką"?
TVN24
Phil Specter przez kilka dekad sprawował funkcję szefa Microsoft Games
Odchodzi po 38 latach. Zmiany w Microsoft
Tech
Kuba, Hawana
Kryzys na popularnej wśród turystów wyspie. Zamknięto ponad 20 hoteli
Ze świata
jaja jajka shutterstock_2586209839
Salmonella na skorupkach jaj. Jest ostrzeżenie
Handel
Amazon ma już w Polsce trzy magazyny, w których na stale pracuje ok. 6 tys. osób.
Amazon światowym liderem sprzedaży
Ze świata
ROBERT ‌FICO
Premier Słowacji grozi Ukrainie. Daje czas do poniedziałku
shutterstock_2689724839
Polska notuje miliardy euro deficytu. Udział w tym mają Chiny
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najsłabszy wynik gospodarki USA od pandemii. Trump znalazł winnych
Ze świata
shutterstock_2622625347
Roszczenia firm po uchyleniu ceł Trumpa. Jakie są szanse na zwrot
Ze świata
Wall Street, Nowy Jork
Amerykańskie indeksy w górę po decyzji w sprawie ceł
Rynki
Donald Trump zareagował na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Trump odpowiada. Ogłasza "globalną taryfę"
Ze świata
Donald J. Trump
Burza po decyzji sądu w USA. J.D. Vance: po prostu bezprawie
Ze świata
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Donald Trump
"Hańba dla narodu". Trump zapowiada nowe cła
Ze świata
Ursula von der Leyen
Spór o nowe etaty w Brukseli. Blisko 1,5 miliarda euro więcej na pensje
Ze świata
UOKiK
Milionowa kara dla firmy pożyczkowej. Sąd przyznał rację UOKiK
Pieniądze
shutterstock_729228883
Fatalne wieści dla portfeli Polaków. "To wszystko niemal gwarantuje" podwyżkę
Rynki
shutterstock_2460004295_1
Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"
Łukasz Figielski
shutterstock_769740769
Dał złote sztabki na naprawę rur. "Brak mi słów"
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
Wielkie firmy łączą siły. Potężna inwestycja
Tech
Donald Trump
Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ceł Trumpa
Ze świata
shutterstock_2633456713
Duża sieć wycofuje makaron
Z kraju
shutterstock_2689149051
Chcą stworzyć specjalny portal z dostępem do zablokowanych treści
Tech
Władimir Putin
Zostało tylko kilka dni do rocznicy, a w Unii wciąż bez porozumienia
Ze świata
Donald Trump
Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Wyniki głosowania
Ze świata
portfel euro shutterstock_2066875919
Euro w Polsce? Zaskakujące wyniki badania
Z kraju
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica