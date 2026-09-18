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Tego jeszcze nie było. Na horyzoncie rekord w Lotto

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lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W czwartkowym losowaniu Lotto i Lotto Plus żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować wszystkich sześciu liczb. Kumulacja rośnie do 45 milionów złotych. Oto wyniki losowań z 17 września 2026 roku.

W czwartek, 17 września, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 2, 5, 12, 38, 41 i 44.

Rekord w Lotto na horyzoncie

Było to 11 losowanie bez głównej wygranej. Ostatni raz szóstka padła 22 sierpnia. W sobotę, 19 września, można będzie wygrać 45 mln zł - co może być historyczną kwotą.

Do tej pory najwyższą wygraną w Lotto odnotowano 16 marca 2017 - w Skrzyszowie wygrano wtedy 36 726 210,20 zł.

Wyniki losowania Lotto

W czwartkowym losowaniu padło 75 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci wygrane po 10 757,90 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus padły następujące liczby: 2, 19, 21, 40, 45 i 46. W tej grze również nikt nie zdobył głównej wygranej.

W losowaniu padły 64 piątki. Za prawidłowe wytypowanie pięciu liczb gracze otrzymają po 3500 zł. W Lotto Plus wysokość poszczególnych wygranych jest stała, a niewypłacona główna nagroda nie przechodzi na kolejne losowanie.

Zmiany w Lotto

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoLoterieLoteriaWyniki losowania
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