Tego jeszcze nie było. Na horyzoncie rekord w Lotto
W czwartek, 17 września, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 2, 5, 12, 38, 41 i 44.
Rekord w Lotto na horyzoncie
Było to 11 losowanie bez głównej wygranej. Ostatni raz szóstka padła 22 sierpnia. W sobotę, 19 września, można będzie wygrać 45 mln zł - co może być historyczną kwotą.
Do tej pory najwyższą wygraną w Lotto odnotowano 16 marca 2017 - w Skrzyszowie wygrano wtedy 36 726 210,20 zł.
Wyniki losowania Lotto
W czwartkowym losowaniu padło 75 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci wygrane po 10 757,90 zł.
Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek
Lotto Plus. Wyniki losowania
W Lotto Plus padły następujące liczby: 2, 19, 21, 40, 45 i 46. W tej grze również nikt nie zdobył głównej wygranej.
W losowaniu padły 64 piątki. Za prawidłowe wytypowanie pięciu liczb gracze otrzymają po 3500 zł. W Lotto Plus wysokość poszczególnych wygranych jest stała, a niewypłacona główna nagroda nie przechodzi na kolejne losowanie.
Zmiany w Lotto
Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.
Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.