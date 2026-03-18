Padły dwie szóstki w Lotto Plus

Padła wygrana w loterii Powerball

We wtorek, 17 marca, w Lotto padły następujące liczby: 6, 7, 16, 18, 37 i 41. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 25 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie wtorkowego losowania Lotto odnotowano 81 piątek - każda o wartości 6507,70 zł.

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 9, 16, 17, 22, 26 i 27. Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, dwóch z graczy trafiło szóstkę, za którą każdy z nich otrzyma po 1 mln zł. Padło również 81 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 19 marca, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

Opracowała Paulina Karpińska /lulu