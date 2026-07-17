Pieniądze Kumulacja w Lotto jest już ośmiocyfrowa Alicja Skiba |

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek, 16 lipca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 14, 15, 18, 31, 38 i 47. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 10 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 40 piątek, każda o wartości 7438 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 1, 5, 20, 21, 34 i 38. Żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wskazać wszystkich.

Padło 37 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.

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