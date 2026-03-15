Pieniądze

Dziewiąte takie losowanie Lotto z rzędu

Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W sobotnim losowaniu Lotto nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb. Kumulacja w Lotto wzrosła do 22 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 14 marca 2026 roku.

W sobotę, 14 marca w Lotto padły następujące liczby: 22, 23, 30, 41, 46, 47.

Wyniki losowania Lotto

Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 22 mln zł. Było to dziewiąte losowanie Lotto bez głównej wygranej z rzędu. Ostatni raz szóstkę odnotowano 21 lutego.

W trakcie sobotniego losowania odnotowano 81 wygranych piątego stopnia - każda o wartości 7061,80 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 13, 27, 30, 31, 36, 43.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku również nikomu nie udało się trafić szóstki. Padło 65 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek 17 marca o godzinie 22.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Janusz Pienkowski/Shutterstock

Zobacz także:
Gwardia Rewolucyjna Iranu
Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku
Ze świata
Donald Trump
Ryzyko blokady Ormuz. Generał ostrzegał prezydenta USA
Ze świata
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
Pożar w terminalu naftowym w Fudżajrze. Część przeładunków ropy zawieszona
Ze świata
Nairobi - sprzedawca gazet
Zmiana właściciela medialnego giganta. Rynek reaguje
Ze świata
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina
Nowy nabór w PAŻP. Poszukiwani kontrolerzy ruchu lotniczego
Z kraju
GettyImages-2235448391
Meta planuje cięcia zatrudnienia. W tle miliardowe inwestycje w AI
Tech
Prezydent USA Donald Trump
Miliardy prowizji dla admnistracji Trumpa. Ogromna zapłata od TikToka
Ze świata
kombajn rolnik pole uprawa wies S shutterstock_448065859
Konflikt z Iranem wpływa na notowania. Ceny zbóż rosną
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump kontra Powell. Sąd zatrzymuje śledztwo i uderza w prezydenta
Ze świata
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W NOWYM JORKU USA
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen ropy, niepokój Wall Street
Rynki
shutterstock_2117281391
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie
Z kraju
shutterstock_2527150573
Niemcy wybierają Polskę. Nad Odrą kwitnie turystyka paliwowa
Moto
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zielone światło z Iranu. Dwa statki mogą przepłynąć cieśninę
Ze świata
Robert Fico, Viktor Orban
Blokada sankcji na Rosję. Nowy warunek Słowacji
Ze świata
shutterstock_2594879757
Te treści AI mają być zakazane. Unia planuje zaostrzenie przepisów
Tech
shutterstock_2525172943
Nawet do 8 tysięcy za gromadzenie deszczówki. Nabór już wkrótce
Nieruchomości
shutterstock_2459516807
Subskrypcje z pułapką. Światowy lider zapłaci miliony za ukryte opłaty
Tech
shutterstock_2271641799
Jak zamożni opuszczają Bliski Wschód? Gotowi są zapłacić setki tysięcy dolarów
Turystyka
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Płatności nie będą możliwe. Banki ostrzegają przed utrudnieniami
Z kraju
SAFE sprzęt PAP
Ekonomista o "krytycznym" elemencie SAFE: czynił ten kredyt atrakcyjnym
Z kraju
Rozprawa rozwodowa (zdjęcie ilustracyjne)
Sejm uchwalił "rozwody pozasądowe"
Prawo
Inwestor, giełda, broker, trader
Osobiste konta inwestycyjne opóźnione. Resort przychylił się do apeli
Pieniądze
safe PGZ zbrojenia sklej
Te firmy czekają na SAFE. Zobacz interaktywną mapę
Z kraju
Diesel paliwa
Sytuacja na stacjach benzynowych. Ile zapłacimy za paliwo w najbliższych dniach?
Z kraju
Mark Zuckerberg
Meta przekłada premierę Avocado. Model ma być za słaby na debiut
Tech
Lotnisko w Dubaju
Cios w branżę. "Dla tych przewoźników to katastrofa"
Maja Piotrowska
Donald Trump
USA wszczyna dochodzenia przeciwko 60 państwom
Ze świata
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Najnowsze dane o inflacji w Polsce. "Ostatni taki miesiąc"
Pieniądze
ropa naftowa baryłka paliwo
Ropa wciąż na poziomie 100 dolarów. "Największe zakłócenie od lat 70."
Rynki
rolnictwo, nawozy, dopłaty
"Gdy gaz drożeje, rachunek bardzo szybko trafia do rolnictwa"
Łukasz Figielski
