Dziewiąte takie losowanie Lotto z rzędu

W sobotę, 14 marca w Lotto padły następujące liczby: 22, 23, 30, 41, 46, 47.

Wyniki losowania Lotto

Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 22 mln zł. Było to dziewiąte losowanie Lotto bez głównej wygranej z rzędu. Ostatni raz szóstkę odnotowano 21 lutego.

W trakcie sobotniego losowania odnotowano 81 wygranych piątego stopnia - każda o wartości 7061,80 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 13, 27, 30, 31, 36, 43.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku również nikomu nie udało się trafić szóstki. Padło 65 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek 17 marca o godzinie 22.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

Opracował Krzysztof Krzykowski